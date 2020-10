Weltkriegsbombe in der Flörsheimer Straße – Entschärfung noch Heute geplant

Frankfurt-Gallus (ots) – In der Flörsheimer Straße im Gallus ist Freitagmittag 16.10.2020 bei Arbeiten in einer Baugrube eine 50 kg Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) hat entschieden, dass die Entschärfung noch heute stattfinden muss. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main und der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen stimmen derzeit den genauen Zeitpunkt der Entschärfung und den dafür erforderlichen Evakuierungsbereich ab.

Alle Personen, die in der Umgebung rund um die Flörsheimer Straße wohnen oder arbeiten, werden gebeten sich zu informieren. Geben Sie diese Information, unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln, aktiv an Nachbarn bzw. Kolleginnen oder Kollegen weiter.

Sobald weitere Details bekannt sind, werden diese schnellstmöglich auf www.feuerwehr-frankfurt.de veröffentlicht.

Frankfurt: Zwei Männer bei Auseinandersetzung durch Stiche verletzt

Frankfurt/Kalbach-Riedberg (ots)-(hol) – Donnerstagabend 15.10.2020 kam es im Kalbach-Riedberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf 2 Männer durch Stiche verletzt wurden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Nun ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei.

Gegen 23:00 Uhr meldeten Zeugen zwei durch Stiche verletzte Männer im Bereich eines Schnellrestaurants in der Heinrich-Lanz-Allee. Die 27- und 23-jährigen Männer wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen erbrachten Hinweise auf eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung auf dem Gelände eines benachbarten Hotels. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar und aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Frankfurter Mordkommission.

