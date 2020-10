Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Im Bereich des Untermainkai sind Donnerstagnachmittag 15.10.2020 ein 16-Jähriger und ein 18-jähriger von ca. 4-5 afghanischen jungen Männern ausgeraubt worden. Die beiden Freunde spazierten entlang des Mains, als sie plötzlich von einem fremden Mann angegangen wurden.

Der 18-Jährige bekam etwas nicht Definierbares ins Gesicht gesprüht. Der 16-Jährige wurde zu Boden gerissen bzw. geschlagen und ebenfalls besprüht. Dann kamen etwa 3-4 weitere Personen hinzu und umzingelten den am Boden Liegenden.

Um seine Umhängetasche in Sicherheit zu bringen, warf der 16-Jährige seinem Freund die Tasche zu, der damit weg rannte. Der 18-Jährige wurde jedoch vom ersten Täter eingeholt, welcher ihm die Tasche samt Inhalt entriss. Anschliessend verschwanden alle Täter so schnell, wie sie gekommen waren.

Täterbeschreibung:

Der erste Täter wurde als etwa 17-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß beschrieben. Er trug ein helles Oberteil und eine dunkle Trainingshose.

Einer der anderen Täter wurde als groß und dünn beschrieben, mit dunklen, an den Seiten kurz rasierten Haaren. Er hatte eine weiße Trainingsjacke an und im Gesicht blaue Hämatome unter den Augen.

Alle Täter wurden mit afghanischer Herkunft beschrieben.

In der Tasche befanden sich neben mehreren 100 Euro Bargeld, auch ein teures Kartenetui der Marke Michael Kors und ein Schlüsseletui der Marke Louis Vuitton.

