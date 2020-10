Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Donnerstagmorgen 15.10.2020 um 11:30 Uhr wurde in der Elbestraße ein fahrender Streifenwagen von einem 21-jährigen Mann mit einem Stein beworfen. Ein Beamter der REE war in seiner Eigenschaft als Schutzmann vor Ort (SvO) im Bahnhofsviertel unterwegs, als der 21-Jährige einen Stein in Richtung des Streifenwagens warf.

Aufmerksame Zeugen hatten die Aktion des Werfers mitbekommen, schnell reagiert und den 21-Jährigen direkt nach seiner Tat festgehalten. Der wohnsitzlose Mann wurde festgenommen.

Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 21-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

