Kaiserslautern: Aus der Not machen wir eine Tugend, hat sich die Offene Digitalisierungsallianz Pfalz gedacht.

Dieses Jahr mussten viele schöne Events ausfallen. Darunter auch die „Nacht, die Wissen schafft“ – eine Veranstaltung, die sich gerade auch an Familien richtet. Für Ersatz wird daher „virtuell“ gesorgt: Am Mittwoch, den 21.10.2020 um 16 Uhr bietet die Offene Digitalisierungsallianz Pfalz eine Online-Herbstferienaktivität für Kinder ab der 4. Klasse. Bei diesem Termin der Reihe „Versuch’s mit TUK!“ geht es um das Thema „Luftdruck“. Dank interaktivem Format können Kinder zusammen mit ihren Eltern die Experimente zuhause selbst durchführen und bekommen danach live am Bildschirm erklärt, was diesen zugrunde liegt.

Präsentiert wird „Versuch’s mit TUK!“ am 21. Oktober von Helena Schiffer (TU Kaiserslautern) und Professor René Beigang. Der Physiker hat in den letzten 30 Jahren regelmäßig Vorlesungen an der TU Kaiserslautern (TUK) gehalten. Er hat vielen Studierenden gezeigt, wie spannend die Physik ist, und wie viel Spaß sie machen kann. Denn mit physikalischen Prinzipien lassen sich auch ganz verblüffende Dinge durchführen, wie z. B. kleine Zauberkunststücke. Prof. Beigang ist nämlich seit vielen Jahren nebenbei auch Zauberer. Am 21.10. wird er bei „Versuch’s mit TUK!“ zeigen, dass Physik und Zauberei manchmal gar nicht so weit auseinanderliegen.

Wer kann mitmachen? Kinder ab der 4. Klasse zusammen mit ihren Eltern. Wie kann man mitmachen? Die Teilnahme erfordert einen Computer mit Internetanschluss, ein paar Dinge, die es vorab zu besorgen gilt und ein wenig Vorbereitungszeit. Alle Infos hierzu