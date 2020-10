Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 15.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Ehrliche Finderin

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.10.2020 gegen 17:00 Uhr konnte eine 30-jährige Frau Bargeld im Ausgabefach eines Geldautomaten feststellen, dass vermutlich vergessen wurde herauszunehmen. Der Geldautomat befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Um den Besitzer vor dem Verlust des Geldes zu schützen zog sie das Bargeld aus dem Automat und übergab es einer Mitarbeiterin des Marktes. Das Bargeld wurde durch eine Streifenbesatzung sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers werden am heutigen Tag bei der zuständigen Bank aufgenommen, damit der rechtmäßige Eigentümer sein Geld zurückbekommt. Der Finderin gebührt ein großes Lob für ihr ehrliches und vorbildliches Handeln.

Bad Dürkheim: E-Bike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 13.10.2020 19:00 Uhr bis 14.10.2020, 08:00 Uhr wurde ein, unter einem Carport, in der Straße Kleinses Eppental in Bad Dürkheim abgestelltes E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Kettenschloß. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Hibike, Modell Sduro Full Seven. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.10.2020 gegen 17:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild, das auf der B37 in Höhe des Isenachweihers, auf der Straße liegen würde. Eine zum Unfallzeitpunkt noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr die B 37 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein. In der Linkskurve in Höhe der Ausfahrt Isenachweiher kam sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem im rechten Grünstreifen befindlichen Schild. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnte das vordere Kennzeichenschild der Unfallverursacherin aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte VW Golf, verschlossen in einem Waldweg parkend, festgestellt werden. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnanschrift in Kaiserlautern ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Am Verkehrsschild ein Schaden von 500 Euro.

Bad Dürkheim: Motorradfahrer gestürzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.10.2020 gegen 19:00 Uhr wurde eine 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 leicht verletzt. Er befuhr mit seiner Yamaha die B37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad über die Straße in eine Böschung. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

Dirmstein: Betrunkener Autofahrer hat keinen Führerschein

Dirmstein, Hauptstraße – 15.10.2020, 02:10 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines Transporters in Dirmstein kam den Beamten regelrecht eine Alkoholfahne entgegen. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Auf der Dienststelle gab der 18-Jährige dann auch zu, dass er keinen Führerschein hat.

Gönnheim: An Fahrzeug Reifen zerstochen

Gönnheim (ots) – Nachdem er die Pressemeldung gelesen hatte, meldete ein weiterer Geschädigter nachträglich die Beschädigung seines Fahrzeuges. Im Zeitraum von 05.10.2020, 18:00 Uhr bis 06.10.2020, 12:00 Uhr hatte er seinen Nissan in Gönnheim in der Bismarkstraße abgestellt. Ein Reifen der Hinterachse wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand platt gestochen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg: Bettelnde Personen

Weisenheim am Berg / Bobenheim am Berg (ots) – Am 13.10.2020 gegen 13:00 Uhr wurden durch Anwohner der Plauser Straße in Weisenheim am Berg eine weibliche und eine männliche Person gemeldet, welche von Tür zu Tür gehen und nach Geld und Lebensmitteln bettelten. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Freinsheim war der kommunale Vollzugsdienst bereits aufgrund ähnliche Meldungen in Bobenheim am Berg unterwegs. Durch die Streifenbesatzung konnten die zwei Personen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen waren bereits in der Vergangenheit wegen strafrechtlichen Delikten in Erscheinung getreten. Es konnten mehrere sogenannte „Bettelzettel“ mit der Bitte um Geldspende, aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Feststellung der Personalien wurde den Personen ein Platzverweis erteilt. Zu strafrechtlich relevanten Delikten war es nicht gekommen.

Haßloch: Erneute Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Haßloch (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzten bislang unbekannte Täter den PKW eines 45-jährigen Haßlochers im Bereich der Beifahrerseite. Der Wagen war ordnungsgemäß in der Ohliggasse abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Haßloch (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße stellten Beamte der PI Haßloch bei einem 77-jährigen Fahrzeugführer aus Böhl-Iggelheim Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab letztlich einen Wert von 0,41 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin an die anwesende Ehefrau übergeben, die nüchtern die Fahrt fortsetzte.

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfallflucht geklärt

Weisenheim am Sand (ots) – Am 14.10.2020, 15:30 Uhr wurde ein in der Dr.Welte Straße in Weisenheim am Sand abgestellter Fiat Punto beschädigt. Ein 78-jähriger Fahrer eines Audi A6 beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat und am Audi entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen 33-jährigen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift im Bereich Frankenthal ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Gönnheim: Verkehrsunfallflucht

Gönnheim (ots) – Im Zeitraum von 14.10.2020 10:30 Uhr bis 14.10.2020, 12:00 Uhr wurde ein in der Ludwigstraße in Gönnheim abgestellter Ford Transit beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken die Schiebetür und den Kotflügel an dem Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Achtung – Falsche Wasserwerker!

Grünstadt, Dr.Hans-Böckler-Straße – 14.10.2020, 11:00 Uhr (ots) – Bei einer 88-Jährigen klingelten gestern 2 Männer, die sich als Arbeiter von der Stadt ausgaben. Aufgrund eines Leitungsschadens solle sie das Wasser in ihrer Wohnung abstellen und im Badezimmer den Wasserhahn öffnen. Die 88-Jährige wurde misstrauisch, als einer der Männer die Badezimmertür hinter ihr zu zog. Bei der Nachschau stellte sie den zweiten Mann in ihrem Schlafzimmer fest, woraufhin sie die Männer lautstark ihrer Wohnung verwies. Offensichtlich bemerkte die Dame den Trick rechtzeitig, da (noch) nichts entwendet wurde. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,85 m groß, schlanke Figur, gepflegte Erscheinung, glatt rasiertes Gesicht, 30-40 Jahre alt, hellbraune Haare, bekleidet mit Jeans und Blouson (grau-blau), trug eine Mappe unterm Arm. Die Männer sprachen „schlechtes Hochdeutsch mit osteuropäischem Akzent“. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind die Männer anderweitig aufgefallen und jemand kann Angaben zu einem Fahrzeug etc. machen. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Kirchheim: Kinder beschädigen Schaukasten der Gemeinde

Kirchheim/Weinstraße, Bisserheimer Straße – 14.10.2020, 16:45 Uhr (ots) – Eine Zeugin informierte die Polizei, nachdem zwei Kinder den Schaukasten (Scheibe) der Gemeinde mit einem Stein eingeworfen hatten. Über den Bürgermeister konnten die Namen der Kinder ermittelt werden. Es handelte sich um zwei Jungs aus Kirchheim im Alter von 8 und 13 Jahren. Deren Eltern müssen jetzt für den Schaden aufkommen.