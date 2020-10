Neustadt: Auslosung zur Stadtratssitzung am 03. November 2020 in der Aula der Berufsbildenden Schule

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der, durch Corona, begrenzten Sitzmöglichkeiten in der Aula der Berufsbildenden Schule, hat sich die Stadt Neustadt an der Weinstraße dazu entschieden, die vorhandenen Sitzplätze im Besucherbereich zu verlosen.

Mit einer Verlosung möchte die Stadt Neustadt an der Weinstraße allen Interessierten eine faire Chance bieten, an der Sitzung teilzunehmen.

Bürgerinnen und Bürger, die an der Verlosung teilnehmen möchten, können unter Angabe ihres Namens und der Telefonnummer eine E- Mail an sitzungsdienst@neustadt.eu schreiben. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2020 um 12:00 Uhr.

Unter allen eingehenden E-Mails werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt und bis zum 2. November benachrichtigt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.