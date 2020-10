Mannheim: Vorverkauf für das Spiel „SV Waldhof Mannheim gegen Hansa Rostock“ startet

Mannheim – Für das kommende Heimspiel am Dienstag, 20.10.2020, um 19:00 Uhr gegen Hansa Rostock im Carl-Benz-Stadion wird die erste Verkaufsphase der Tickets am Donnerstag, 15.10.2020, um 16:00 Uhr starten. In der ersten Phase können Dauerkarteninhaber der letzten Spielzeit maximal zwei Tickets kaufen.

Auch bei diesem Heimspiel können die Tickets entweder in einem „2er-Sitzplatzblock“ nebeneinander oder in einem „1er-Sitzplatzblock“ als Einzelticket für Einzelplätze mit Abstand gebucht werden. Die Buchung eines Einzeltickets in einem „2er-Sitzplatzblock“ ist nicht möglich, um eine möglichst hohe Kapazität ermöglichen zu können. Für die weiteren Heimspiele muss ab sofort ein „2er-Sitzplatzblock“ nicht mehr zwingend von Personen aus einem Haushalt oder naher Verwandtschaft gekauft werden. Ein bewusst gemeinsam gewählter Stadionbesuch mit einem gemeinsamen Ticketkauf (gemeinsamer Warenkorb) ist ausreichend.

Wie bereits bei den Spielen gegen Viktoria Köln und Türkgücü München sind die Blöcke wie folgt eingeteilt:

1er-Sitzplatzblock: Block 6 (Südtribüne), Block 10 (OST), Block 11 (Haupttribüne) und Block 21 (Westtribüne). Die Sitzplätze in diesen Blöcken haben einen entsprechenden Abstand. Für die Buchung von zwei Sitzplätzen ohne Abstand mögen Besucher bitte einen 2er-Sitzplatzblock wählen.

2er-Sitzplatzblock: Block 1-5 (Südtribüne), Block 7-9 (OST), Block 12, 17, 18 (Haupttribüne) und Block 19-20 (Westtribüne). Die beiden Sitzplätze in diesen Blöcken sind unmittelbar nebeneinander und ohne Abstand.

Zusätzlich dazu werden ab sofort die Stehplatzbereiche in den Blöcken M, N und O, mit Sitzplatzzuweisungen versehen, geöffnet. Hierbei werden die Blöcke M und O als 2er-Sitzplatzblock geöffnet. Der Block N ist derweil ein 1er-Sitzplatzblock.

Die zweite Verkaufsphase für Mitglieder und Inhaber der Herzbuwe-Dauerkarten startet mit dem Ende der ersten Verkaufsphase, am Samstag, 17.10.2020, um 16:00 Uhr. Wie gewohnt gilt auch hier die Maximalanzahl von zwei Tickets pro Person. Sollte ein Restkontingent verfügbar sein, so geht dieses am Sonntag, den 18.10.2020 um 14:00 Uhr in den freien Verkauf.

Alle Tickets für das Spiel gegen Hansa Rostock werden ausschließlich über den Onlineticketshop unter tickets.svw07.de verkauft. Für den Ticketkauf ist zwingend das Benutzerkonto zu verwenden, dem der Dauerkartenkauf, die Mitgliedschaft oder die Herzbuwe-Dauerkarten zugeordnet ist. Weiterhin setzt der SV Waldhof Mannheim 07 ausschließlich auf den Onlineverkauf, um eine maximale Reduzierung des Kundenkontaktes zu ermöglichen. Zusätzlich kann so die Nachverfolgung bei einer möglichen Infektion besser gewährleistet werden.

Die erworbenen Tickets sind zwingend am Spieltag ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Die Nutzung eines Handytickets ist derzeit aufgrund des Hygienekonzepts ausgeschlossen.

„Wir bitten alle Besucher unserer Heimspiele weiterhin bereits bei der Anreise den nötigen Mindestabstand einzuhalten. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten Carl-Benz-Stadion verpflichtend. Erst nach Einnahme des Sitzplatzes darf diese abgenommen werden. Auch im Umlauf des Stadions, an den Cateringständen und auf den Toiletten muss die Mund-Nasen-Bedeckung stets getragen werden.“

Der aktuelle Spielbetrieb ist weiterhin ein Testbetrieb. Wir möchten in diesem Sinne alle Besucher eindringlich auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln hinweisen. Nur bei einer gemeinsamen Einhaltung der Regeln können wir einen dauerhaften Spielbetrieb mit Zuschauern ermöglichen.

Sollte das Spiel aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen rund um die 7-Tage-Inzidenz und das nicht eingrenzbare Infektionsgeschehen, nur ohne Zuschauer stattfinden können, so haben die Inhaber der Tickets folgende Möglichkeiten der Rückabwicklung: