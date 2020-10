Kreis Bad Dürkheim: Corona-Zahlen der Kreisverwaltung und des Landes RLP varieren

Bad Dürkheim – Der Landkreis Bad Dürkheim gibt täglich die Anzahl an Infektionen an, die dem Gesundheitsamt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Nachmittag gemeldet wurden. Das Gesundheitsamt meldet neue Fälle außerdem über eine Software an Land und RKI.

Der Abgleich mit dieser Software erfolgt zu einem anderen, meistens früheren Zeitpunkt, sodass bei der Übermittlung der Zahlen an Land und RKI häufig noch nicht alle Fälle des aktuellen Tages erfasst werden. Aus diesem Grund stimmen die Zahlen des Tages in der Meldung des Kreises, des Landes und des RKI oft nicht überein. Aus demselben Grund kommt es zu unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen für die Inzidenz (Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner). Ausschlaggebend für eventuelle Maßnahmen ist die Inzidenz-Angabe des Landes und des RKI. Diese geben für den Landkreis Bad Dürkheim heute eine Inzidenz von 37 an und für Neustadt von 11.

Informationen zum Thema Coronavirus auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-bad-duerkheim.de.