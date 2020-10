Körperverletzung im Birkenweg

Speyer (ots) – Am Mittwoch 14.10.2020 gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Birkenweg in Speyer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 27-jähriger Mann seinen 43-jährigen Kontrahenten mit einer Flasche an und fügte ihm eine Platzwunde am Kopf zu. Der Verletzte wurde im Anschluss medizinisch in einem Krankenhaus der Stadt Speyer versorgt.

Vor Ort befanden sich weitere augenscheinlich alkoholisierte Personen. Ein 22-jähriger musste im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Beamten der Polizei Speyer in Gewahrsam genommen werden, da er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam.

Verkehrsunfallflucht im Closweg

Speyer (ots) – Am Mittwoch 14.10.2020 gegen 16:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Closweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Mazda 5 eines 72-jährigen Mannes beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Angaben zum Unfallgeschehen und dem Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.