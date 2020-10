Falsche Wasserableser

Ludwigshafen (ots) – Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch 14.10.2020, 300 Euro Bargeld und Schmuck von einer 87-Jährigen aus Ludwigshafen-Maudach. Die Männer klingelten gegen 8.30 Uhr an der Tür der Seniorin und gaben sich als Angestellte eines Energieversorgers aus Ludwigshafen aus. Unter dem Vorwand den Wasserzähler abzulesen, öffnete die 87-Jährige die Tür und bat die Männer in die Wohnung.

Ein Täter verwickelte die Dame in ein Gespräch und lenkte diese ab. Diese Zeit nutzte der Komplize aus und durchwühlte das Schlafzimmer. Anschließend verließen beide die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die 87-Jährige das durchwühlte Schlafzimmer und das Fehlen von Bargeld und Schmuck.

Täterbeschreibung:

Beide Täter waren zwischen 1,80m und 1,85m groß und trugen braune und beige Arbeitskleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Schmuckplattendiebstahl auf Friedhof

udwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten insgesamt drei Schmuckplatten aus Bronze vom Hauptfriedhof in der Bliesstraße. Der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Tatzeitraum von Anfang Oktober bis zum 14.10.2020 war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Beim Einbruch erwischt

Ludwigshafen (ots) – Zwei Männer wurden am Donnerstag 15.10.2020 beim Einbruch in einem Mehrfamilienhaus erwischt. Eine Bewohnerin meldete gegen 02 Uhr der Polizei, dass zwei Unbekannte versuchen würden eine Durchgangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbachstraße aufzubrechen.

Die Polizei konnte schließlich vor Ort zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren feststellen. Beide führten Einbruchwerkzeuge mit. Gegenstände wurden nicht entwendet. Beide müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag 14.10.2020 zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, in eine Wohnung in der Sudermannstraße einzubrechen. Der Versuch scheiterte an der Wohnungstür, sodass nur ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.