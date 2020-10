Vorsicht vor betrügerischen Phishing-Mails (siehe Foto)

Gießen (ots) – Derzeit rollt wieder eine Welle von Phishing Mails durch Hessen, welche als Absender die Sparkasse vortäuschen. Möglicherweise erhalten auch Sie in den nächsten Tagen eine E-Mail, die Ihnen vorgaukelt, das im Rahmen der Einführung eines sogenannten CICS Systems (Covid Intelligence Spa Connect), Angaben von Daten und TAN (Transaktionennummern) notwendig seien.

Hierzu sollen die Empfänger der E-Mail einen Link öffnen, der Sie dann auf eine Phishing Webseite führt. Dort werden die Onlinebanking Zugangsdaten und weitere Persönliche Daten nach der Eingabe ausgespäht. Die Kriminalpolizei und die Sparkasse weißen daher ausdrücklich hin:

E-Mail oder über Links ab. Nutzen Sie in Verbindung mit ihrem Online-Banking-Zugang nur die direkte Einwahl durch die Eingabe der Webseite in Ihrem Browser

Vermeiden Sie unbedingt die Nutzung von Links aus E-Mails

Nehmen Sie im Zweifel Kontakt über die Ihnen bekannten Kontaktdaten zu ihrer Bank auf, um keinem Betrüger auf den Leim zu gehen.

Sollten Sie doch Opfer einer solchen Masche geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.

Butzbach/A5: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Transporter und Muldenkipper

(ots) – Bei dem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Muldenkipper am Donnerstagmorgen 15.10.2020 auf der A5 bei Butzbach verstarb einer der Beteiligten. Der Unfall machte eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt erforderlich.

Gegen 07.30 Uhr bildete sich zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim ein Stau. Aufgrund dessen kam auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn ein Muldenkipper zum Stehen. Der Fahrer eines ihm folgenden Mercedes Sprinter erkannte dies aus bisher nicht bekannten Gründen zu spät und prallte in das Heck des Kippers. Der im Ausland lebende Unfallfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende 64-jährige Fahrer im Muldenkipper trug leichte Verletzungen davon.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist ein Sachverständiger beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Während der Bergungsarbeiten und der Begutachtung der Unfallstelle durch den Sachverständigen musste die A5 voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Butzbach von der Autobahn ab. Verkehrsteilnehmer in Richtung Frankfurt wurden über Verkehrsmeldungen gebeten den Bereich weiträumig über die A45 und A3 zu umfahren. Polizisten der Autobahnpolizei lotsten die zwischen der Anschlussstelle Butzbach und der Unfallstelle stehenden Pkw rückwärts aus dem Stau heraus.

Ab etwa 11.00 Uhr floss der Verkehr zunächst einspurig und wenig später auch zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Letztlich konnte der letzte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt gegen 12.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Keine Chance für Einbrecher – die “dunkle Jahreszeit” hat begonnen

Gießen (ots) – Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Einbruchsgefahr. Viele Einbrüche werden unverändert in den Herbst- und Wintermonaten begangen. Entgegen landläufiger Meinung erfolgen die Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, oder aber auch am frühen Abend. Hierbei kommt den Tätern die nun wieder früher eintretende Dunkelheit entgegen, um in Wohnhäuser und Wohnungen einzusteigen.

Insbesondere um mit einem Gefühl von Sicherheit in die “dunkle Jahreszeit” und damit in die Haupteinbruchszeit zu gehen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich über den Einbruchsschutz Gedanken zu machen.

Neben Mechanischen Vorkehrungen ist auch das eigene Verhalten ein wichtiger Schutz. Hierbei spielt die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich eine erhebliche Rolle, ebenso wie die Stellung der Rollläden und nicht geleerte Briefkästen. Es gilt: Je schwerer Sie es dem Einbrecher machen, desto eher lässt er von seiner Tat ab.

Um die zentralen Fragen: “Wie kann ich mein Haus gegen Einbrecher sichern? Welche Vorkehrungen kann jeder selbst treffen?” zu beantworten, bietet das Polizeipräsidium Mittehessen in jedem Landkreis eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an. Hier wird Ihnen eine individuelle Beratung in Ihrer Wohnung bzw. ihrem Wohnhaus zu den technischen Möglichkeiten des Einbruchsschutzes gegeben. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden Beratungsgespräche unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften durchgeführt. Eine vorherige Terminabsprache ist notwendig.

Anfragen können per E-Mail an das Postfach Beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de gesandt werden.

Ferner bieten die KriminalpolizistInnen am Tag des Einbruchsschutzes am Sonntag (25.10.2020) in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Die Berater sind unter den Telefonnummern (0641) 7006-2050 und (0641) 7006-3651 zu erreichen.

Pohlheim/A 5: Mercedes kracht in LKW

42.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag (14.10.2020) um 12:08 Uhr auf der A5 in Höhe Pohlheim. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Scania den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer näherte sich von hinten. Plötzlich scherte der Scania-Fahrer nach links aus. Der aus Heidelberg stammende Benz-Fahrer konnte mit seinem grauen GLS nicht rechtszeitig abbremsen und krachte in das Heck des Lkw.

Die Beifahrerin des GLS verletzte sich leicht.

Pohlheim/Dorf-Güll: Katalysatoren gestohlen

Irgendwann, zwischen Mittwoch (07.10.2020), 10:00 Uhr und Dienstag (13.10.2020), 16:00 Uhr stahlen unbekannte Diebe mehrere Katalysatoren. Sie begaben sich auf einen Fahrzeugabstellplatz in der Holzheimer Straße und machten sich an den stillgelegten Autos zu schaffen. Insgesamt trennten die dreisten Diebe drei Katalysatoren auf den Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Linden: Unfallflucht in Leihgestern

Anfang dieser Woche beschädigte ein Unbekannter Autofahrer in der Johannes-Heß-Straße (Höhe 6) einen Opel und ließ dabei einen Sachschaden von 800 Euro zurück. Am Dienstag (13.Oktober), zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, prallte der flüchtige Autofahrer gegen die Frontstoßstange des silberfarbenen Insigina. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555 entgegen.

Linden/Großen-Linden: Ford beschädigt

Schäden an dem Kotflügel vorne links blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße an einem grauen Ford zurück. Im Zeitraum vom 12.Oktober 2020, 16:30 Uhr bis zum 13.Oktober 2020, 07:15 Uhr, stand der graue Focus in Höhe der Hausnummer 50. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555.

Gießen: Beschädigter VW

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem grauen VW Passat kosten, nachdem ein Unbekannter im Alten Wetzlarer Weg (Höhe 44) am VW vorbeistreifte.

Zeugen, die den Verursacher am Mittwoch (13.10.2020), zwischen 06:00 Uhr und 15:45 Uhr in Gießen im Alter Wetzlarer Weg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.:0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Pohlheim: Unbekannter beschädigte Fiesta

Am Montagmittag (12.10.2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der KIK-Filiale in Watzenborn einen dort abgestellten weißen Ford Fiesta. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte beim Rangieren gegen das Heck des weißen Ford stieß. Die Schäden an der Heckstoßstange belaufen sich auf rund 800 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555.

Lich: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag (13.Oktober) zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwig-Seiboldt-Straße einen geparkten Mercedes. Offenbar beim Ausparken fuhr der Unbekannte gegen den schwarzen Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen VW Transporter.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten den Geschädigten. Bei den Zeugen handelt es sich um ein Paar mit einem Kind. Die Polizei Grünberg bittet die Zeugen sich auf der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 zu melden

