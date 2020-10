Falsche Heizungsmonteure unterwegs

Felsberg (ots) – Am Donnerstag 15.10.2020 wurden der Melsunger Polizei zwei falsche Heizungsmonteure gemeldet, die sich Mittwochmorgen 14.10.2020 zwischen 10-10:30 Uhr Zutritt bei Hauseigentümern in der Stettiner Straße verschaffen wollten.

Die beiden unbekannten Männer klingelten an der Haustür und gaben an, dass sie die Heizung kontrollieren wollten. Die Männer hatten aber keinen Termin und gar kein Werkzeug dabei. Beide sprachen sehr gut Deutsch und waren schwarz gekleidet. Das Rentnerehepaar reagierte sehr gut und ließ sie nichts ins Haus.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 30-40 Jahre, große Statur, schwarzhaarig

Täter 2: ca. 30-40 Jahre, kleine Statur, rothaarig

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnräume. Wenn Handwerker Arbeiten bei Ihnen ausführen möchten, dann bitten Sie um eine vorherige Terminabsprache und nehmen Sie sich an dem Termin einen Vertrauten hinzu, damit Sie nicht alleine in der Wohnung sind.

Öffnen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht ohne zu wissen, wer vor der Tür steht. Führen Sie Gespräche im Zweifel nur per Gegensprechanlage oder nutzen Sie spezielle Türsicherungen, die es erlauben die Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Auch wenn es unhöflich erscheinen mag, nutzen Sie diese Möglichkeiten, um sich Sicherheit zu verschaffen.

Das Anliegen der Polizei richtet sich vor allem auch an Angehörige von Seniorinnen und Senioren. Bitte reden Sie mit den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern über solche Betrugsmaschen. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für solche Situationen zur Verfügung, hinterlegen Sie Ihre Telefonnummer und machen Sie den Seniorinnen und Senioren klar, dass Sie im Zweifel jederzeit ohne schlechtes Gewissen die Polizei über den Notruf 110 erreichen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Einbrecher stehlen Pkw-Ersatzteile aus Scheune

Malsfeld-Dagobertshausen (ots) – 09.10.2020, 16:00 Uhr bis 12.10.2020, 12:00 Uhr – Im Laufe des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in der Höhenstraße in eine Scheune eingebrochen und haben Autoteile im Wert von ca. 6.000 Euro entwendet.

Die Täter brachen die Scheune mit unbekanntem Werkzeug auf. In der Scheune befanden sich zwei Pkw der Marke Audi. Von diesen Fahrzeugen montierten die Täter diverse Teile ab und entwendeten diese. Darüber hinaus stahlen die Täter weitere Ersatzteile, die in Schränken verstaut waren.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

