Südhessen/Lorsch/Weiterstadt: Reisenden Straftätern auf der Spur/Fahnder nehmen per Haftbefehl gesuchten Dieb fest und stellen Drogerieartikel im Wert von rund 2000 Euro sicher

Südhessen/Lorsch/Weiterstadt (ots) – Überregional tätigen Straftätern, die in

großen Teilen der Bevölkerung das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigen,

waren am Mittwoch (14.10.), Zivilfahnder aus Hessen und dem Saarland ganztägig

gemeinsam auf den Hauptverkehrsrouten im Bereich der südhessischen Autobahnen

auf der Spur.

Hierbei gingen den Ordnungshütern gegen 19.30 Uhr, auf der A 67 bei Lorsch, zwei

Tatverdächtige eines räuberischen Diebstahls zwei Tage zuvor in Remscheid ins

kontrollierte 31-Jähriger Fahrer des Autos, nach dem Festhalten durch eine

Kassiererin los, konnte aber anschließend von der Polizei festgenommen werden.

Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Remscheid

später wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer an dem Diebstahl Beteiligter

konnte flüchten. Ob es sich hierbei um den 32 Jahre alten Beifahrer des Mannes

gehandelt hat, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Der

32-Jährige dürfte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zudem illegal im

Bundesgebiet aufhalten. Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogerieartikel und

Rasierklingen im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei stellte das mutmaßliche

Diebesgut sicher und nahm das Duo fest. Die beiden Männer werden im Laufe des

Donnerstags (15.10.) einem Haftrichter vorgeführt.

Bereits gegen 19.00 Uhr stoppten die Zivilfahnder auf der A 5 bei Weiterstadt

ein Fahrzeug, mit einem 43 Jahre alten Insassen auf der Rückbank. Eine

Überprüfung ergab anschließend, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen

14-fachen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg über eine Geldstrafe

von 2700 Euro vorlag. Der 43-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Seine Arbeitgeberin beglich später den Betrag, worauf der Festgenommene wieder

auf freien Fuß gesetzt wurde.

Insgesamt überprüfte die Polizei im Rahmen der Kontrolle 39 Fahrzeuge sowie 81

Personen und erstattete zudem unter anderem vier Strafanzeigen wegen Diebstahls,

illegalen Aufenthalts und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lampertheim: Wohnwagen in Vollbrand

Lampertheim (ots) – Ein Wohnwagen, der auf einem Grundstück in einer

Gartenanlage in der Verlängerung der Bubengasse abgestellt war, brannte in der

Nacht zum Donnerstag (14. – 15.10) vollständig aus. Die Höhe des Schadens kann

noch nicht beziffert werden.

Ein Zeuge meldete sich gegen 1 Uhr morgens auf der Wache der Polizeistation

Lampertheim und berichtete über meterhohe Flammen im Bereich der Gartenanlage.

Ein Wohnwagen stand beim Eintreffen der Streife und der Feuerwehr Lampertheim

bereits in Vollbrand. Nachdem die Wehr ihre Löscharbeiten beendet hatte blieb

lediglich das Anhängergestell übrig. Zwei weitere Wohnwagen, eine Gartenlaube

sowie ein Schuppen auf dem Grundstück blieben soweit unbeschädigt. Nach ersten

Ermittlungen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Auf dem Gelände wurden

mehrere Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten festgestellt. Die Ermittlungen

hierzu dauern an. Hierfür werden auch noch dringend Zeugen gesucht, die

Beobachtungen in der Nacht, im Bereich der Gartengrundstücke in der Bubengasse

gemacht haben.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim sind telefonisch unter der

Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

Südhessen: Tag des Einbruchschutzes – Fachberater informieren auch in Südhessen – Olympiasiegerin Kristina Vogel postet täglich Tipps zum Einbruchschutz

Südhessen (ots) – Am 25. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes. Rund um den

bundesweiten Aktionstag, der jährlich am Tag der Zeitumstellung stattfindet,

informieren die Polizeiliche Kriminalprävention und ihre Partner die Bevölkerung

wieder umfassend über die effektive Sicherung von Haus oder Wohnung. Zudem

startet die Polizei ab heute eine Themenwoche mit dem Schwerpunkt Einbruchschutz

auf ihren „Zivile Helden“-Kanälen.

Bis zum Tag des Einbruchschutzes postet die Polizeiliche Kriminalprävention

täglich Tipps von Kampagnenbotschafterin und zweifacher Olympiasiegerin Kristina

Vogel sowie Daten, Fakten und Empfehlungen zum Einbruchschutz. Zu finden sind

die Beiträge auf Twitter, Facebook und Instagram. „Wir freuen uns, dass Kristina

Vogel ihr Engagement für unsere Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH fortsetzt und

uns dabei unterstützt, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Dr.

Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und

des Bundes. Denn Einbruchschutz wirkt: 2019 blieben 45,3 Prozent der polizeilich

erfassten Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken. Zum Vergleich: 2014 waren

es noch 41,4 Prozent. „Unser Ziel ist es, den Trend der vergangenen Jahre

fortzusetzen und die Zahl der Einbrüche weiter deutlich zu senken“, so Hinz.

„Wer sich an die einfachen Verhaltensregeln unserer Botschafterin hält, hat den

ersten Schritt zum Einbruchschutz bereits getan.“

So sind die Tipps der Polizistin und ehemaligen Bahnradfahrerin ganz praktischer

Art und für jede und jeden leicht umzusetzen. Auch Sie können helfen, weitere

Einbrüche zu verhindern: Teilen Sie unsere Tipps mit anderen, informieren Sie

Ihre Freunde oder Ihre Nachbarschaft und nutzen Sie den Tag des

Einbruchschutzes, um die Empfehlungen der Polizeilichen Kriminalprävention zu

transportieren. Die Posts werden auf den „Zivile Helden“-Kanälen der

Polizeilichen Kriminalprävention veröffentlicht:

https://www.facebook.com/ZiviHelden

https://twitter.com/ZivileHelden

https://www.instagram.com/ZivileHelden

Damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen, empfiehlt die Polizei neben

einem sicherheitsbewussten Verhalten außerdem einen soliden Grundschutz von

Fenstern und Türen. Dieser steht an erster Stelle und wird im Idealfall um

Einbruchmelde-technik ergänzt. Informationen zu geeigneter Sicherungstechnik

gibt es unter www.k-einbruch.de.

Wer sein Eigenheim schützt, kann sich dies unter bestimmten Voraussetzungen auch

vom Staat fördern lassen. Welche Schritte hierzu nötig sind, fasst das Faltblatt

„Einbruchschutz zahlt sich aus“ zusammen. Das von der Polizei gemeinsam mit der

Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) herausgegebene Faltblatt

ist bei jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos erhältlich. Es

kann außerdem unter:

www.k-einbruch.de/medienangebot/detail/227-einbruchschutz-zahlt-sich-aus/

heruntergeladen werden.

Alle Tipps von Botschafterin Kristina Vogel sehen Sie in ihrem neuen

Botschafter-Video unter www.k-einbruch.de/initiative/botschafterin. Weitere

Informationen gibt es im Internet unter: www.k-einbruch.de/presse

Auch das Polizeipräsidium Südhessen bietet in diesem Zusammenhang mehrere

Informationsveranstaltungen an. Die Fachberater der polizeilichen

Beratungsstelle machen wie folgt Station:

Montag, 19.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Reinheim, Einkaufszentrum, Darmstädter

Straße 62-66

Mittwoch, 21.10.2020, 15.00-19.00 Uhr Bensheim, OBI-Baumarkt, Berliner Ring 100

Montag, 26.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Michelstadt, REWE-Markt,

Walther-Rathenau-Allee 24

Mittwoch, 28.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz,

Otto-Röhm-Straße 50

Donnerstag, 29.10.2020, 15.00-18.00 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am

Steinmarkt 1

Im Rahmen der Informationsveranstaltungen in Reinheim und Bensheim finden

zusätzlich Fahrradcodierungen der Polizei statt. In beiden Fällen wird für eine

bessere Planbarkeit um telefonische Voranmeldung unter 06154/6330-0

(Polizeistation Ober-Ramstadt) bzw. 06251/8468-29 (Polizeistation Bensheim)

gebeten.

Darüber hinaus bietet das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag, 25. Oktober

2020, zwischen 15.30 und 17.00 Uhr, einen Facebook-Livechat mit einem

Fachberater für Einbruchschutz an. Das Team „Soziale Medien“ des

Polizeipräsidiums würde sich über eine rege Teilnahme und viele Fragen zum Thema

Einbruchschutz oder auch allgemein zum Job des Fachberaters sehr freuen.

Rüsselsheim: Unbekannter geht auf Tankstellenmitarbeiter los – Wer kann Hinweise geben?

Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend (14.10.) einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße attackierte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der unbekannte Mann betrat zunächst, gegen 18.10 Uhr, ohne Mund-Nasen-Bedeckung die Tankstelle. Nachdem der Mitarbeiter den Mann darauf ansprach, beleidigte er diesen umgehend. Daraufhin soll der Unbekannte ein Eis sowie eine Trinkflasche aus der Tankstelle nach dem Mitarbeiter geworfen haben. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Im Anschluss verließ der Angreifer die Tankstelle und entfernte sich von der Örtlichkeit mit einem Taxi.

Der Unbekannte hatte kurze Haare und trug eine rote Jacke mit blau-weißen Applikationen.

Die Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem ist der Unbekannte, auch als Fahrgast, aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Mörfelden-Walldorf: Mit Kieselsteinen beworfen – 20-Jährige leicht verletzt

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Schulgelände in der Waldstraße, wurde eine 20-Jährige am Mittwochabend (14.10.) leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge, kam es gegen 20 Uhr zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen einer 20-Jährigen, ihrer gleichaltrigen Begleiterin und mehreren Jugendlichen. Daraufhin sollen die Jugendlichen die 20-Jährige mit kleinen Steinen beworfen haben. Diese erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Jugendlichen in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Es soll sich um mindestens drei Jugendliche im Alter von circa 10-13 Jahren gehandelt haben. Ihre Kleidung wurde als dunkel beschrieben.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.