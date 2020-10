Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe – 29-Jährige nach mutmaßlichem Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Mehrere hochwertige Parfums im Wert von über 2.500 Euro soll

eine 29-jährige Frau am Mittwochvormittag aus einem Drogeriemarkt in der

Karlsruher Innenstadt entwendet haben.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befand sich die Verdächtige

gegen 10:30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Kaiserstraße. Dort legte sie mehr

als 20 Parfums in ihren mitgebrachten Einkaufskorb und verließ anschließend das

Warenhaus, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die 29-Jährige jedoch dabei

beobachtet und sprach sie beim Verlassen des Geschäfts an. Die vom Detektiv

alarmierte Polizei nahm die Frau schließlich fest.

Die nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen ergaben zudem, dass die Frau

bereits wegen eines zurückliegenden Diebstahlsdelikts zur Festnahme

ausgeschrieben ist.

Die wohnsitzlose Rumänin wurde schließlich am Donnerstag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen gewerbsmäßigen Diebstahls dem zuständigen

Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen die 29-Jährige erließ und

diesen in Vollzug setzte.

Karlsdorf-Neuthard – Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Bei einer Kollision mit einem Pkw ist am

Mittwochmittag in Karlsdorf-Neuthard eine 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt

worden.

Laut ersten Angaben fuhr die Radfahrerin gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in der

Erich-Keßler-Straße hinter parkenden Autos entlang. Ein 60-jähriger Autofahrer

wollte dort vorwärts in eine Parklücke einfahren, wobei er wohl die von links

nahende Radfahrerin übersah und touchierte.

Durch den Zusammenstoß fiel die Frau gegen ein geparktes Auto und verletzte sich

an der Schulter sowie am Knie. Per Rettungswagen wurde sie zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Karlsruhe – Bruderpaar unter Drogeneinfluss mit E-Scootern unterwegs

Karlsruhe (ots) – Unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr am Mittwochabend

ein Bruderpaar mit Elektrorollern auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße.

Gegen 18.15 Uhr waren die beiden jungen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren

einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Karlsruhe aufgefallen. Bei der

anschließenden Kontrolle war ihnen offenbar deutlich anzumerken, dass sie unter

dem Einfluss eines berauschenden Mittels standen. Ein freiwilliger

Drogenschnelltest fiel in beiden Fällen positiv auf den Konsum von

Cannabisprodukten aus.

Ein Arzt entnahm ihnen anschließend auf dem Polizeirevier Blutproben.

Beide Brüder müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens

unter dem Einfluss berauschender Mittel rechnen. Darüber hinaus erging eine

Meldung an die Führerscheinstelle.

Karlsruhe – Unfall mit 5 verletzten Personen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es in Karlsruhe zu einem Unfall mit

3 beteiligten Fahrzeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Landstraße 605

(Willy-Brandt-Allee) vom Adenauerring kommend, in Richtung Neureut. Da die

Unfallverursacherin das Bremsen des vor ihr fahrenden Fahrzeuges zu spät sah,

touchierte sie es von hinten und schob dieses Fahrzeug auf ein weiteres auf.

Alle drei Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt, einschließlich ein Kind und ein

weiterer Beifahrer. Der an den Autos insgesamt entstandene Sachschaden beläuft

sich auf ungefähr 15.000 Euro.

Karlsbad – Unbekannter dringt in Werkstatt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter

Zugang zu einer Werkstatt und entwendete dabei diverse Gegenstände.

Zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr, kletterte der Dieb in der

Becker-Göring-Straße, vermutlich über ein Fenster, in das Gebäude. Dort

entwendete er 500 Euro Bargeld, 2 Maschinen, eine JBL Box 100, sowie einige

weitere Gegenstände.

Der Polizeirevier Ettlingen bittet daher um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 07243 32000

Stadt- und Lkrs. Karlsruhe – Welle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte ebbt nicht ab

Karlsruhe (ots) – Zu einer weiteren Welle von Anrufen durch angebliche Polizei-

oder Kriminalbeamte kam es mit Stand Donnerstagmittag binnen der vergangenen 24

Stunden mit über 50 Anrufen, vorwiegend im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Ein

Schaden entstand wohl bisher nicht.

Die falschen Beamten warnen vor dem drohenden Verlust der Wertsachen durch

Einbrecher und fordern die Herausgabe von Bargeld und Schmuck.

Die echte Polizei tut so etwas nie!

Insbesondere jüngere Menschen werden gebeten, ihre älteren Angehörigen im

Gespräch eingehend aufzuklären und folgende Hinweise weiterzugeben:

„Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de“

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Zimmerbrand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem

elektronischen Gerät kam es am Mittwochnachmittag in der Daxlander Salmenstraße

zu einem Zimmerbrand. Glücklicherweise blieben alle Hausbewohner dabei

unverletzt.

Gegen 14:45 Uhr wurde das Feuer im Dachgeschoss eines Reihenhauses durch

Anwohner entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits alle Hausbewohner

das Gebäude verlassen. Durch die Wehr konnte der Zimmerbrand schnell gelöscht

werden. Nach ersten Einschätzungen war der Ursprung des Brandes in einer

Computerecke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Karlsruhe – Drogenfund bei Personenkontrolle

Karlsruhe (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Mittwochnachmittag in der

Goerdeler Straße konnten die Polizeibeamten Marihuanageruch wahrnehmen. Bei der

anschließenden Durchsuchung einer Person konnte bei einem 19-Jährigen ein hoher

Bargeldbetrag aufgefunden werden. In einer mitgeführten Tasche befanden sich

eine geringe Menge Marihuana und diverse Gegenstände, die darauf hindeuten, dass

die Drogen auch verkauft werden sollten. Die Tasche konnte eindeutig dem

19-jährigen Mann zugeordnet werden. Die Drogen, das Bargeld und ein von ihm

mitgeführtes Smart-Phone wurden von der Polizei einbehalten. Den jungen Mann

erwartet nun ein Strafverfahren.