Mannheim-Wohlgelegen: Röntgenstraße aufgrund erneuten Wasserrohrbruchs stadteinwärts voll gesperrt.

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Aufgrund eines erneuten Wasserrohrbruchs ist die

stadteinwärts führende Fahrbahn der Röntgenstraße derzeit voll gesperrt. Die

Arbeiten zur Behebung des Schadens werden nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch

mehrere Tage andauern. Bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Röntgenstraße in

Richtung Käfertaler Straße in Höhe der Straße „Am Friedhof“ voll gesperrt. Eine

Umleitung wird derzeit durch die Stadt Mannheim erarbeitet und eingerichtet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu

umfahren. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Tag des Einbruchschutzes – Polizeilichen Kriminalprävention postet tägliche – Aktionen beim Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 25. Oktober ist Tag des

Einbruchschutzes. Rund um den bundesweiten Aktionstag, der jährlich am Tag der

Zeitumstellung stattfindet, informieren die Polizeiliche Kriminalprävention und

ihre Partner die Bevölkerung wieder umfassend über die effektive Sicherung von

Haus oder Wohnung. Zudem startet die Polizei ab heute eine Themenwoche mit dem

Schwerpunkt Einbruchschutz auf ihren „Zivile Helden“-Kanälen.

Bis zum Tag des Einbruchschutzes postet die Polizeiliche Kriminalprävention

täglich Tipps von Kampagnenbotschafterin und zweifacher Olympiasiegerin Kristina

Vogel sowie Daten, Fakten und Empfehlungen zum Einbruchschutz. Zu finden sind

die Beiträge auf Twitter, Facebook und Instagram. „Wir freuen uns, dass Kristina

Vogel ihr Engagement für unsere Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH fortsetzt und

uns dabei unterstützt, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Dr.

Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und

des Bundes. Denn Einbruchschutz wirkt: 2019 blieben 45,3 Prozent der polizeilich

erfassten Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken. Zum Vergleich: 2014 waren

es noch 41,4 Prozent. „Unser Ziel ist es, den Trend der vergangenen Jahre

fortzusetzen und die Zahl der Einbrüche weiter deutlich zu senken“, so Hinz.

„Wer sich an die einfachen Verhaltensregeln unserer Botschafterin hält, hat den

ersten Schritt zum Einbruchschutz bereits getan.“

So sind die Tipps der Polizistin und ehemaligen Bahnradfahrerin ganz praktischer

Art und für jede und jeden leicht umzusetzen. Auch Sie können helfen, weitere

Einbrüche zu verhindern: Teilen Sie unsere Tipps mit anderen, informieren Sie

Ihre Freunde oder Ihre Nachbarschaft und nutzen Sie den Tag des

Einbruchschutzes, um die Empfehlungen der Polizeilichen Kriminalprävention zu

transportieren.

Mannheim/Innenstadt: Passanten hindern alkoholisierten Fahrer an Unfallflucht

Mannheim/Innenstadt (ots) – Am Dienstag kam es gegen 17:45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt, bei dem aufmerksame Zeugen den

Unfallverursacher an der Flucht hinderten. Ein 78-Jähriger Toyota Fahrer

versuchte im Kreuzungsbereich M6/M7 rückwärts in eine Parklücke einzufahren und

beschädigte hierbei einen Pkw Mazda. Der Mann versuchte sich anschließend von

der Unfallörtlichkeit zu entfernen, wurde aber durch Passanten, welche den

Unfall beobachteten, daran gehindert. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs des

78-Jährigen führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser

ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Führerschein des Toyota Fahrers

wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Mannheim-Innenstadt: 37-Jähriger verkauft minderwertige Uhren zu überteuerten Preisen – Geschädigte gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 37-jähriger Mann verkaufte am Mittwochabend in

der Mannheimer Innenstadt minderwertige Uhren zu überteuerten Preisen an bislang

unbekannte Käufer. Ein Polizeibeamter beobachtete den Mann kurz vor 19 Uhr im

Quadrat O 2 dabei, wie er einem Passanten auf der Straße eine Uhr verkaufte,

anschließend in sein in der Nähe geparktes Auto stieg und in Richtung Wasserturm

davonfuhr. Am Wasserturm konnte das Fahrzeug gestoppt und der 37-Jährige

kontrolliert werden. Dabei wurden mehrere minderwertige Armbanduhren und ein

vierstelliger Bargeldbetrag bei ihm aufgefunden. Eine Reisegewerbekarte konnte

der in Deutschland wohnsitzlose Mann nicht vorweisen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdacht des Betrugs sowie Verstoßes gegen die

Gewerbeordnung ermittelt.

Geschädigte, die von dem Mann eine solche Uhr erworben haben, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Waldhof: Zeuge gibt Hinweis auf angeblich versteckte Handgranaten

Mannheim-Waldhof (ots) – Einen Polizeieinsatz löste der telefonische Hinweis

eines Zeugen am Mittwochnachmittag aus, der angab, dass in dem von ihm bewohnten

Haus im Stadtteil Waldhof mehrere Handgranaten versteckt seien. Der Zeuge

meldete sich gegen 15.45 Uhr über den Notruf bei der Polizei und gab an, dass

sich ein unbekannter Mann bei ihm gemeldet habe, der ihm mitteilte, dass in dem

Haus in der Straße „Im Stillen Winkel“, das er bewohne, seit mehreren Jahren

drei Handgranaten auf dem Dach versteckt seien. Das Anwesen wurde abgesperrt und

durch starke Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Metallsuchgeräts und eines

Sprengstoffsuchhundes intensiv und akribisch durchsucht. Dabei wurde die Polizei

durch zahlreiche Helfer des THW unterstützt, die für Beleuchtung sorgten und den

nur über die Dachbalken begehbaren Dachboden mit Holzplatten auslegten. Die

Durchsuchungsmaßnahmen, die bis ca. 22 Uhr andauerten, verliefen jedoch ohne

Ergebnis.

Der unbekannte Mitteiler konnte bislang noch nicht namhaft gemacht werden.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen kamen die Bewohner des Anwesens bei Freunden

und Bekannten unter, konnten aber gegen 212.30 Uhr wieder in das Haus

zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: 35-jähriger Mann randaliert in Straßenbahn und geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Zeugen verständigten am Mittwochabend im

Stadtteil Neckarstadt-Ost, da in der Straßenbahn der Linie 1 ein Mann lauthals

herumschreien und randalieren würde. Als die Beamten kurz vor 21 Uhr die in der

Waldhofstraße an der Straßenbahnhaltestelle „Carl-Benz-Straße“ stehende Bahn

betraten, bemerkten sie sofort den 35-Jährigen, der sich lauthals schreiend in

einem Disput mit einer rnv-Mitarbeiterin befand. Der Mann sollte von der

rnv-Mitarbeiterin der Bahn verwiesen werden, da er sich beharrlich weigerte,

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt er

sich äußerst unkooperativ und verließ erst nach wiederholter Aufforderung den

Straßenbahnzug. Als daraufhin seine Personalien festgestellt werden sollten,

weigerte er sich zunächst, seinen Ausweis vorzuzeigen. Schließlich wollte er

sich eine Zigarette anzünden, was ihm aufgrund der noch laufenden

Personalienfeststellung durch die Polizeibeamten untersagt wurde. Darauf

reagierte er zunehmend aggressiver und ging schließlich mit geballten Fäusten

auf die Ordnungshüter los. Mithilfe weiterer hinzugeeilter Beamten konnte er

festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Dabei

kam es zu weiteren tätlichen Angriffen, Widerstandshandlungen und Beleidigungen

gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Wegen seines fortgesetzt aggressiven Verhalten wurde der 35-Jährige zunächst in

der Arrestzelle untergebracht. Hier randalierte er weiterhin, bis er schließlich

über Atemnot klage und röchelnd am Boden lag. Nach Erste-Hilfe-Leistung durch

Polizeibeamte und anschließenden eingehender Untersuchung durch hinzugerufene

Rettungskräfte konnte jedoch keine medizinische Behandlungsbedürftigkeit

festgestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte,

Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt. Zudem sieht

er einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen.