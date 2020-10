Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 14.10., Koblenzer Straße, 23:12 Uhr. In Ortsmitte wurde ein Hyundai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 32-jährigen Fahrerin gab es Anzeichen eines Betäubungsmittel-Konsums, was der durchgeführte Drogentest bestätigte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Schussgeräusche am Bahnhofsplatz

Mainz (ots) – Mittwoch, 14.10.2020, 20:45 Uhr

Am Mittwochabend werden durch die Bundespolizei Mainz zwei Schussgeräusche

gemeldet, die mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe an Gleis 1 des Mainzer

Hauptbahnhofes abgegeben wurden. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem

Täter um einen 18-Jährigen aus Weiterstadt. Dieser kann bislang nicht von den

Polizeibeamten angetroffen werden. Die Ermittlungen laufen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Mainz (ots) – Mittwoch, 14.10.2020, 20:15 Uhr

Am Mittwochabend versuchen unbekannte Täter in ein Gebäude in

Hartenberg-Münchfeld einzubrechen. Als die Bewohnerin nachhause kommt, bemerkt

sie zwei Männer im Bereich der Hauseingangstür auf dem Grundstück. Daraufhin

flüchten diese über den Garten, vermutlich in Richtung Jakob-Steffan-Straße. Im

Rahmen der Tatortaufnahme werden an einem Fenster massive Hebelspuren

festgestellt. Im Garten können mehrere Blumentöpfe festgestellt werden, die

offenbar durch das fluchtartige Verhalten der Täter umgestoßen wurden. Den

unbekannten Tätern gelingt es nicht, in das Einfamilienhaus einzudringen. Die

Geschädigte kann die Täter lediglich als dunkel gekleidet beschreiben. Weitere

Hinweise liegen derzeit nicht vor.

