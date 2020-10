Alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der

Mainzer Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der

34-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 1,07

Promille lautete das Testergebnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurden der

Pkw auf einem nahen Parkplatz abgestellt und der Fahrzeugschlüssel, sowie der

Führerschein sichergestellt.

Um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen, wurde dem Mann auf der

Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 34-Jährige blickt nun einem

Strafverfahren entgegen. |elz

Bettler sorgen für Aufsehen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anrufe sind am Montagnachmittag bei der

Polizei eingegangen, da in den Ortslagen Enkenbach-Alsenborn und Mehlingen

bettelnde Personen für Aufsehen sorgten.

Anwohner verständigten die Polizei, weil verdächtig erscheinenden Personen von

Haus zu Haus zogen und um Almosen baten. Sie versuchten mit Hilfe kleiner

Schilder an Geld zu kommen.

Dank der guten Beschreibungen der Anrufer, traf eine Polizeistreife in Mehlingen

auf zwei Personen, auf die die Beschreibungen eindeutig passten. Sie wurden

überprüft. Die beiden Männer führten drei Zettel mit sich, mit welchen die

Mitteiler zum Spenden aufgefordert wurden, sowie kleinere Münzbeträge.

Die Zettel wurden vor Ort vernichtet. Ein strafbares Verhalten wurde nicht

festgestellt. Beide erhielten einen Platzverweis. |elz

Falsch interpretierte Geste

Kaiserslautern (ots) – Sein Verhalten hat einem Fahrer eines Lieferwagens am

Mittwochnachmittag eine Strafanzeige eingebracht. Ein Fahrradfahrer hat ihn

wegen Körperverletzung angezeigt.

Der Fahrradfahrer war mit Kinderanhänger auf der Berliner Straße unterwegs. Laut

dem Radler, überholte der Lkw-Fahrer mit nicht ausreichend Sicherheitsabstand

und schrie ihn aus dem Fenster heraus an, was der Radler nicht verstand.

Kurz darauf hielt der Fahrer des Lieferwagens auf einem Parkplatz an und ging

auf den Fahrradfahrer los. Der Lkw-Fahrer wollte ihn am Hals greifen, was er

abwehren konnte. Den Kragen des T-shirts bekam der Lkw-Fahrer aber noch zu

fassen und zerriss das T-Shirt. Mit den Worten „den Stinkefinger kannst du dir

sonst wo hinstecken“ entfernte sich der Lkw-Fahrer.

Der Fahrradfahrer vermutete, dass der Lkw-Fahrer einen erhobenen Zeigefinger

gegenüber seiner Tochter, als Stinkefinger dem LKW-Fahrer gegenüber

interpretiert wurde. |elz

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu

Dienstag in Stelzenberg ein Auto zerkratzt. Der Hyundai parkte zwischen Montag

22 Uhr und Dienstag 8 Uhr im Torweg. Am Morgen bemerkte der Fahrzeughalter, dass

das Fahrzeug rund herum zerkratzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell

nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz