Zeuge verfolgt Chevroletfahrer, Schmitten, Oberreifenberg und Arnoldshain, 14.10.2020 ab 20.15 Uhr

(ho)Ein mutmaßlich betrunkener 58-jähriger Autofahrer ist gestern Abend nach einem Verkehrsunfall in Oberreifenberg vor einem aufmerksamen Zeugen geflüchtet. Der Tatverdächtige verursachte in der Siegfriedstraße an einer Bushaltestelle zunächst einen Verkehrsunfall, indem er mit dem Außenspiegel seines Chevrolets an einem beteiligten Reisebus hängenblieb. Als der Busfahrer sich hilfesuchend an einen 20-jährigen Autofahrer wandte, erklärte dieser sich bereit die Verfolgung des Flüchtigen aufzunehmen.

Die Flucht ging zunächst bis zur Kreuzung Feldbergstaße, wo der Zeuge neben dem flüchtigen Chevrolet anhielt und den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte. Bereits zu diesem Zeitpunkt stellte der 20-Jährige fest, dass der Fahrer augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin fuhren beide Fahrzeuge zurück zur Bushaltestelle, wobei der Zeuge mit seinem Pkw den Chevrolet blockierte. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Busfahrer wollte der Fahrer des Chevrolets seine Fahrt trotz des mutmaßlichen Alkoholkonsums fortsetzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte der 20-Jährige jedoch die Polizei verständigt.

Der Chevroletfahrer setzte sich in seinen Wagen, rammte den Reisebus, wodurch es ihm gelang, sich erneut zu entfernen. Wieder nahm der 20-Jährige die Verfolgung des Mannes auf. Diese endete in Arnoldshain in einem Feldweg vor einer Schranke. Auch dort versuchte der Zeuge die Weiterfahrt des Chevroletfahrers zu unterbinden, in dem er sich hinter den Wagen stellte. Nachdem er von dem Flüchtigen in bedrohlicher Weise angegangen wurde, setzte dieser seine Flucht fort. Dabei überfuhr der Chevrolet einen Begrenzungspoller, mehrere Steinbegrenzungen und verlor dabei immer wieder die Kontrolle über den Wagen. Im Bereich eines Waldstückes verließ der Fahrer des Chevrolets schließlich seinen Wagen, bedrohte den 20-Jährigen und seine auf dem Beifahrersitz befindliche Freundin mit einer Waffe und flüchtet zu Fuß.

Die verständigten Polizeibeamten konnten den Mann bei einer Fahndung nicht mehr antreffen. Ermittlungen bei der Halteranschrift ergaben Hinweise darauf, dass der 58-jährige Besitzer des Wagens auch Fahrer des Chevrolets während der Verfolgungsfahrt gewesen war. Hinweisgeber, die die Flucht des roten Chevrolets beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu informieren.

Hochwertiges Mountainbike entwendet Bad Homburg, Gartenfeldstraße, Sonntag, 04.10.2020, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 14.10.2020, 18:00 Uhr

(ks)Innerhalb der letzten eineinhalb Wochen haben Unbekannte ein hochwertiges Mountainbike in der Gartenfeldstraße in Bad Homburg entwendet. Die Unbekannten betraten das Grundstück eines dortiges Wohnhauses und machten sich an einem auf der Gebäuderückseite angeschlossenen Fahrrad zu schaffen. Sie durchtrennten das Fahrradschloss und entwendeten dann das ca. 2000 Euro teure Mountainbike Stereo 120 Race black’n’blue der Marke Cube in blau-schwarz. Zeugen, die die Tat oder das Mountainbike gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

BMW aufgebrochen, Navi und Lenkrad gestohlen Ober-Erlenbach, Am Nussgrund, Mittwoch, 14.10.2020, 07:32 Uhr

(ks)Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden als am Mittwochmorgen unbekannte Täter einen in der Straße „Am Nussgrund“ in Ober-Erlenbach geparkten BMW aufbrachen. Die Autoaufbrecher bauten fachkundig sowohl das Navigationsgerät, wie auch das Lenkrad aus und nahmen diese mit. Hinweise zur Tat oder den Tätern richten sie bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.

Einbruch in Einfamilienhaus Kirdorf, Kolpingstraße, Sonntag, 06.09.2020, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 14.10.2020, 19:45 Uhr

(ks)In den letzten fünf Wochen wurde Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in Kirdorf entwendet. Die Täter verschafften sich über die Kellerräume Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Gebäude mit der Beute durch ein Kellerfenster. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

MacBook aus Auto entwendet, Bad Homburg, Kartäuserstraße 26 Sonntag, 04.10.2020 bis Montag, 12.10.2020, 19:30 Uhr

(ps) In der Zeit vom Sonntag, 04.10.2020 bis vergangenen Montagabend drangen Unbekannte in einen Renault Clio ein, welcher in der Kartäuserstraße in Bad Homburg abgestellt war. Nachdem die Täter sich Zugang zum Pkw verschafft hatten, entwendeten sie einen Laptop im Wert von 1.050 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.: 06172 120 -0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Bargeld und Schmuck erbeutet, Friedrichsdorf, Burgstraße, Samstag, 03.10.2020, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 14.10.2020, 17:30 Uhr

(ps) Bargeld, Schmuck, Kreditkarten und Dokumente von erheblichen Wert erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit vom Samstagmittag, 03.10.2020 bis zum vergangenen Mittwochabend, 17:30 Uhr bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf. Nachdem sich die Täter über das Küchenfenster gewaltsam Zutritt verschafft hatten, wurden zunächst alle Räumlichkeiten durchwühlt. Anschließend wurden teilweise Werkezuge aus der hauseigenen Garage zur Öffnung eines Schranksafes genutzt, aus welchem die Einbrecher Bargeld, Schmuck, Uhren und Münzen entnahmen. Ein weiterer Safe wurde hingegen komplett abmontiert und mitgenommen. Die Täter, welche das Haus ebenfalls durch das Küchenfenster verließen, flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel.: 06172 120-0 zu melden.

Unfallflucht mit leichtverletzter Person Oberursel, Lorsbachstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 18:50 Uhr

(ks)Auf der Lorsbacher Straße in Oberursel kam es am frühen Mittwochabend zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18:50 Uhr befuhren ein weißer Skoda und der Fahrradfahrer hintereinander die Lorsbacher Straße in Richtung Dornbachstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll der vorausfahrende Skodafahrer stark gebremst haben, so dass der Fahrradfahrer ebenfalls abbremsen musste und dabei zu Boden stürzte. Der Skoda mit HG-Kennzeichen (Bad Homburg) soll sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte habe, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer gekümmert zu haben. Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug werden von der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0 entgegengenommen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden Bad Homburg v.d. Höhe, Schöne Aussicht, Mittwoch, 14.10.2020, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 15.10.2020, 01:20 Uhr

(ks)In der Nacht zum Donnerstag wurden gegenüber einem Parkhaus in der Straße „Schöne Aussicht“ in Bad Homburg zwei geparkte Fahrzeuge bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Unfallfahrer befuhr zwischen 17:00 Uhr und 01:20 Uhr die „Schöne Aussicht“ in Richtung Rathausplatz und kollidierte dann mit einem am Straßenrand geparkten BMW. Dabei wurde der rote BMW auf den vor ihm geparkten grauen Mercedes geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Eine Leichtverletzte durch Unfall mit Betonmischer Bad Homburg v.d. Höhe, Zeppelinstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 13:57 Uhr

(ks)An der Kreuzung Zeppelinstraße und der Zufahrt zum Krankenhaus Bad Homburg kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Betonmischer. Der Fahrer des Betonmischers übersah nach Zeugenaussagen die für ihn rot zeigende Ampel und rammte einen bei grün in die Kreuzung eingefahrenen VW Golf, dessen Fahrerin dabei leicht verletzt wurde. An dem Golf entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg zu wenden. Tel.: 06172/120-0.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Bad Homburg v.d. Höhe, Feldstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 05:50 Uhr bis Mittwoch, 14.10.2020, 11:40 Uhr

(ks)Am Mittwochvormittag wurde in der Feldstraße Höhe Nr. 93 in Bad Homburg ein geparktes Fahrzeug bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte aus bislang ungeklärten Gründen die linke vordere Fahrzeugseite des geparkten schwarzen VW Golfs und verursachte an diesem einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Unfallverursacher vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 zu melden.

SUV-Fahrer beschädigt Kleinwagen und fährt davon, Bad Homburg, Jacobistraße, Mittwoch, 14.10.2020, 20:45 Uhr

(ps) Einen Schaden von ca. 2.000EUR verursachte der Fahrer eines silbernen SUV am Mittwochabend in der Jacobistraße in Bad Homburg, als dieser einen geparkten Opel Adam im Vorbeifahren touchierte. Der bislang unbekannte Fahrer der Geländelimousine befuhr die Jacobistraße aus Richtung Schleußnerstraße kommend und beschädigte den roten Kleinwagen auf der linken Fahrzeugseite. Er fuhr daraufhin in Richtung Hessenring davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.: 06172 120 -0 zu melden.

BMW-Fahrer ist blau und übersieht dabei rot, Bad Homburg, Saalburgstraße, Mittwoch 14.10.2020, 15:30 Uhr

(ps) Eine rote Ampel, sowie die Halteaufforderungen einer Streifenbesatzung übersah ein 63-jähriger Mann am Mittwochnachmittag, als dieser mit seinem Fahrzeug in der Saalburgstraße in Bad Homburg unterwegs war. Der Fahrer eines weißen BMW, welcher durch die Streife aufgrund seines vorangegangenen Rotlichtverstoßes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, reagierte stark verzögert auf die Anhaltesignale der Beamten. Beim späteren Versuch in eine Haltebucht zu fahren, kollidierte er dann noch mit der dort befindlichen Betonumrandung. Durch die Kollision wurden sowohl der Pkw, als auch die beschriebene Betonumfriedung beschädigt. Der Grund für seine späte Reaktion dürfte sich im Ergebnis des darauffolgenden Atemalkoholtests begründen, welcher einen Wert über 1,6 Promille ergab. Der BMW Fahrer wurde anschließend zu weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg verbracht und sein Führerschein vorläufig eingezogen.