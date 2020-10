Festnahme nach sexueller Belästigung, Hattersheim, Lindenstraße, Donnerstag, 15.10.2020, gegen 02:00 Uhr,

(Hu)Zur Festnahme von vier jungen Männern ist es in der frühen Nacht zum Donnerstag in Hattersheim nach einer sexuellen Belästigung gekommen. Zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen waren gegen 02:00 Uhr fußläufig im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als sie zunächst von vier Jungen im gleichen Alter angesprochen worden sein sollen. Im weiteren Verlauf des Aufeinandertreffens sei es dann durch mindestens zwei der jungen Männer zu unsittlichen Berührungen und Küssen zum Nachteil der Mädchen gekommen. Durch Beamte der Hofheimer Polizei konnten vier Tatverdächtige festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet werden.

E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen, Bad Soden, Am Hübenbusch, Dienstag, 13.10.2020, 19:45 Uhr bis Mittwoch, 14.10.2020, 15:00 Uhr,

(Hu)Auf zwei hochwertige E-Bikes hatten es Diebe zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in Bad Soden abgesehen. Die Unbekannten gelangten zunächst über ein aufgebogenes Rolltor in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Hübenbusch“. Zu dem betroffenen Garagenabteil verschafften sich die Täter ebenfalls durch das Verbiegen einer Metallstrebe Zugang. Aus dem Abteil stahlen die Diebe zwei mit Schlössern gesicherte E-Bikes der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid, in der Farbe schwarz/grau und ein Ladegerät. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Polizei in Eschborn bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06196) 9695-0 zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss, Hochheim, Bundesstraße 40, Mittwoch, 14.10.2020, 20:40 Uhr,

(Hu)Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 40 ist am Mittwochabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 20-jährige Fahrerin eines schwarzen Seat war gegen 20:40 Uhr von der Anschlussstelle der Autobahn 671 in Richtung Wicker unterwegs, als der 52 Jahre alte Fahrer eines BMW sie überholt haben soll. Beim Einscheren habe der BMW dann das Auto der 20-Jährigen touchiert. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Pkw und landete im Straßengraben. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 52-jährige BMW-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb der Mann die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation Flörsheim begleiten musste.