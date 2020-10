Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Folgemeldung – (ots) – Am Mittwochmittag 14.10.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt der A 44 nach Waldkappel. Involviert waren hier zwei Lkws und ein Pkw mit drei Insassen. Nachdem die Kollegen der Polizei in Eschwege vor Ort erste Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen hatten, übernahmen später die Kollegen der Polizeiautobahnstation in Baunatal die Unfallaufnahme und alle weiteren Maßnahmen.

Laut dem Unfallbericht der Kasseler Kollegen, befuhr um kurz vor 11.30 Uhr am gestrigen Mittag ein 60-Jähriger aus Hagen mit einem Lkw samt Anhänger die A 44 von Kassel in Richtung Eschwege und fuhr dann auf der Ausfahrt Waldkappel in Richtung des Kreisverkehrs ab. Auf der stark abschüssigen Ausfahrt konnte der 60-Jährige aufgrund der nassen Fahrbahn dann aber nicht ausreichend Bremskraft aufbauen, so dass der 60-Jährige mit seiner Fahrzeugkombination auf einen davor befindlichen Pkw, der mit drei Personen besetzt war, auffuhr.

Durch den Aufprall wurde das Auto dann in der Folge noch auf einen dem Pkw vorausfahrenden Sattelzug geschoben, der von einem 29-Jährigen aus Erfurt gefahren wurde.

In dem Pkw, bei dem alle Insassen aus Hessisch Lichtenau stammten, erlitt ein 55-jähriger Mitfahrer u.a. eine blutende Kopfplatzwunde die durch vor Ort befindliche Rettungskräfte erstversorgt wurde. Im Anschluss wurde der 55-Jährige zwecks weiterer ärztlicher Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Insassen, der 30-jährige Fahrer und ein 56-jähriger Mitfahrer, blieben unverletzt.

An dem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden im Front- und Heckbereich. Die Beamten schätzen hier den Schaden auf ca. 10.000 Euro. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit.

Darüber hinaus entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro am Lkw des 60-jährigen Unfallverursachers, sowie in Höhe von lediglich 200 Euro am Sattelanhänger des 29-jährigen Sattelzugfahrers.

Trotz der örtlichen Lage was die Unfallstelle betrifft, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wildunfälle

(ots) – Ein 65-jähriger Autofahrer erfasste am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3402 zwischen Oberhone und Reichensachsen unterwegs war. Das Tier war im Anschluss nicht mehr auffindbar, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

(ots) – Nachgemeldet wurde außerdem ein Wildunfall vom Dienstagmorgen um 06.40 Uhr zwischen Bischhausen und Waldkappel. Hier hatte ein 51-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasst, das bei dem Zusammenstoß verendete. Am Auto entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

(ots) – Ein 56-jähriger Autofahrer aus Waldkappel kollidierte am Mittwochabend gegen 23.50 Uhr mit einem Dachs auf der Bundesstraße B 7 zwischen Hasselbach und Harmuthsachsen. Am Pkw des Mannes entstand dabei ein Schaden von 500 Euro.

(ots) – Auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Treffurt mit einem Hasen. Das Tier war nicht mehr auffindbar, am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.

(ots) – Zwischen Weißenborn und Oberdünzebach auf der Landesstraße L 3300 erfasste am Donnerstagmorgen um kurz vor 07.30 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Weißenborn ein Reh, was bei dem Zusammenprall verendete. Der Schaden am Auto wird auf 1.500 Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Eine Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Fox wurde jetzt bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt, die bereits letzte Woche von Donnerstag 08.10.2020 auf Freitag 09.10.2020 stattgefunden haben soll. Unbekannte hatten das Auto, das zur Tatzeit im Eschenweg in Bad Sooden-Allendorf geparkt stand, an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Arbeitsmaschine fährt auf Pkw auf

Um kurz nach 10.00 Uhr am Donnerstagmorgen kam es in Sontra-Wichmannshausen zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von 7.000 Euro. Laut dem Unfallbericht war ein 45-Jähriger aus Sömmerda in der Ortslage von Wichmannshausen auf der Eschweger Straße mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine unterwegs gewesen und aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw eines 71-Jährigen aus Sontra aufgefahren.

Während die Beamten an der Arbeitsmaschine des Verursachers selbst keinen Schaden feststellten, registrierten die Polizisten am Fahrzeugheck des 71-Jährigen einen Schaden von 7.000 Euro. Der Fahrer der Arbeitsmaschine kam mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung davon.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg in Witzenhausen kam es am Donnerstagmorgen um 07.40 Uhr. An der Bohlenbrücke vor einem Kreisverkehr musste eine 36-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen, die aus Richtung Innenstadt kam, verkehrsbedingt an einem Zebrastreifen anhalten. Ein 21-Jähriger aus Witzenhausen erkannte dies in seinem Klein-Lkw offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Bei dem Klein-Lkw entstand ein Schaden von 200 Euro, am Auto der 36-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Kurierfahrer beschädigt Steinmauer

Am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr hat ein 23-jähriger Kurierfahrer aus Kassel eine Steinmauer beschädigt, als der Mann im Bergweg von Kleinalmerode zwecks einer Warenauslieferung unterwegs war. Der Mann wendete zunächst und übersah dann beim Einfahren in eine Hofeinfahrt die besagte Steinmauer, die dadurch beschädigt wurde. Auch am Kleinbus des Kurierfahrers entstand Sachschaden. Über die Höhe der Schäden ist noch nichts bekannt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

In der Poststraße in Hessisch Lichtenau, etwa Höhe Haus Nummer 10, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an einem dort geparkten weißen Klein-Lkw Renault Master den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Den Schaden beziffern die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermitteln, auf 200 Euro.

Die Unfallzeit soll zwischen Mittwochmorgen 08.00 Uhr und Mittwochmittag 11.55 Uhr liegen.

Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

