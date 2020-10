Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein ca. 20-25 jähriger dunkelhäutiger Täter versuchte am Mittwochabend 14.10.2020 einen 52-jährigen Mann aus Kassel an der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold zu überfallen. Er schubste das Opfer zunächst zu Boden und schlug dann auf den Mann ein, während er die Herausgabe von Geld forderte. Erst eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung, die dem Opfer zur Hilfe eilte, konnte den Angriff des Räubers stoppen.

Auch der eingreifende 46-jährige Rettungssanitäter wurde bei der Rangelei mit dem Täter leicht verletzt. Dem Täter gelang letztlich die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise.

Der versuchte Raub ereignete sich gegen 22:20 Uhr an der Wolfhager Straße/Ecke Gelnhäuser Straße. Wie das Opfer den hinzugeeilten Polizisten berichtete, war der spätere Täter zuvor mit ihm an der Haltestelle “Döllbachaue” aus einem Bus ausgestiegen.

Am Haupteingang des Friedhofs Rothenditmold hatte der Unbekannte ihn schließlich angegriffen und Geld gefordert. Der 52-Jährige verweigerte allerdings die Herausgabe, woraufhin der Täter weiter auf ihn einschlug.

Nachdem die beiden Rettungssanitäter eingegriffen hatten, flüchtete der Räuber in Richtung Maybachstraße. Das 52-jährige Opfer erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Die durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zur Festnahme des Täters.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20-25 Jahre, etwa 1,70 m, dunkle Hautfarbe. Kurze dunkle Haare, trug eine helle Jacke und eine dunkle Jogginghose.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

