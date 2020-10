Haiger-Sechshelden (ots) – Großes Glück hatte ein Haigerer am Mittwoch 14.10.2020 auf der Bundesstraße 277. Gegen 12.40 Uhr war er mit seinem Pkw, welcher eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h hat, von Dillenburg in Richtung Haiger unterwegs. Unter der Autobahnbrücke kam er nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Gegenfahrstreifen und kam unter der Autobahnbrücke am Bordstein zum Stehen.

Eine Streife der Dillenburger Polizei fuhr zufällig dort vorbei. Als ein Kollege die Fahrertür öffnete, strömten ihm Abgase entgegen. Der Fahrer saß bewusstlos in seinem Sitz.

Durch den laufenden Motor strömten weiter Abgase in den Innenraum.

Kurz darauf trafen Rettungswagen und Notarzt ein und übernahmen die Erstversorgung.

Wieder bei Bewusstsein erklärte der 76-Jährige, dass er wegen der defekten Abgasanlage seines Fahrzeugs auf dem Weg in die Werkstatt sei. Während der gesamten Fahrt sind die Abgase in den Innenraum geströmt. Durch den immer weiter sinkenden Sauerstoffgehalt wurde er offensichtlich bewusstlos und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Er kam mit Verdacht auf ein Kohlenmonoxidvergiftung ins Dillenburger Krankenhaus.

