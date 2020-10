Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unglücklicher Dienstag

Neustadt/Weinstraße (ots) – Rund lief es für ein Schwesternpaar am gestrigen Dienstag wahrlich nicht. Kurz nach 12:00 Uhr geriet die mit 31 Jahren jüngere der beiden in Neustadt in eine Polizeikontrolle, da sie von einer aufmerksamen Polizeibeamtin fahrend erkannt wurde, letzterer jedoch bekannt war, dass der Dame das Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen gerichtlich untersagt worden war. Bei der Kontrolle konnte auch der Führerschein der 31-Jährigen aufgefunden werden, der bislang von ihr noch nicht abgegeben worden war. Da die junge Dame ihre Fahrt nicht fortsetzen durfte, wurde das Auto von ihrer 32-jährigen Schwester übernommen. Diese war dann gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW im Bereich der Spitalbachstraße unterwegs und musste die Wichtigkeit der ordnungsgemäßen Sicherung auch kleiner Transportgegenstände erkennen. Denn als ihre Sonnenbrille vom Armaturenbrett rutschte, erschrak sich die Fahrerin so sehr, dass sie ihr Vehikel an einen Zaun lenkte und einen wirtschaftlichen Totalschaden am PKW verursachte. Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die 31-Jährige, diesmal auf dem Beifahrersitz, verletzte sich zudem leicht.

Neustadt: Wohnungseinbruchsdiebstahl im Ortsteil Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.10.2020 gegen 20:55 Uhr alarmierte die Tochter des Besitzers eines Hauses in der Böhläckerstraße die Polizei, nachdem sie im derzeit unbewohnten Anwesen des Vaters zwei Männer antraf, die sodann die Flucht ergriffen. Die schnell vor Ort anwesenden Beamten verfolgten die in einem Fahrzeug flüchtigen Tatverdächtigen und konnten sie schließlich in der Neustadter Innenstadt widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten dann Einbruchswerkzeug. Diebesgut wurde nicht aufgefunden. Was genau und in welchem Wert gestohlen wurde ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die beiden Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ in beiden Fällen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt / W. unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unfall auf der A 65 führt zu leichten Behinderungen

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am heutigen Morgen (14.10.2020) um 05:30 Uhr fuhr eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai an der Anschlussstelle Neustadt-Süd auf die BAB 65 in Richtung Karlsruhe auf. Nach dem Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die rechte Fahrspur wollte sie einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und scherte hierzu auf die linke Fahrspur aus. Dabei beachtete sie nicht den nachfolgenden Verkehr.

Der 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw Peugeot, der auf der linken Fahrspur herannahte, konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Bei der Kollision wurden beide Pkw total beschädigt; die Gesamtschadenssumme wird mit ca. 25.000 EUR beziffert. Beide Unfallbeteiligte wurden von den eingesetzten Rettungskräften zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Absicherung bis zum Abtransport der total beschädigten Fahrzeuge war die A 65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd bis etwa 07:00 Uhr eingeschränkt befahrbar.