E-Scooter-Fahrer zückt Messer

Ludwigshafen (ots) – Zwischen einem 31-jährigen Pkw-Fahrer und einem 59-jährigen E-Scooter-Fahrer entbrannte am Dienstag 13.10.2020 eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Messer. Beide fuhren gegen 16.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße, als der E-Scooter-Fahrer sich durch den Pkw-Fahrer bedrängt fühlte.

Um seinen Zorn Luft zu verschaffen schlug der 59-Jährige dem 31-Jährigen auf die Motorhaube.

Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus und stellte den 59-Jährigen zur Rede. Es entstand ein Streit, der in einer Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug der E-Scooter-Fahrer dem Pkw-Fahrer ins Gesicht, wohingegen sich die Gegenseite auch wehrte und ihm die Brille vom Gesicht schlug. Daraufhin zog der 59-Jährige ein Messer und bedrohte den jungen Mann.

Die in der Zwischenzeit von Zeugen verständigte Polizei trennte die beiden Parteien. Beide Kontrahenten müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unter Drogen Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein 31-jähriger Fahrradfahrer verursachte unter dem Einfluss von Drogen am Dienstag (13.10.2020) einen Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer war gegen 17.25 Uhr in der Rohrlachstraße unterwegs, als er bei Rot die Straße überquerte. Ein PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer.

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizei führte vor Ort einen Drogenschnelltest bei dem Fahrradfahrer durch, der positiv auf Betäubungsmittel reagierte.

Anschließend wurde ihm eine Blutprobe auf eine Polizeidienststelle entnommen.