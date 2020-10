Nach Verkehrsunfallflucht eingeschlafen (siehe Foto)

Scheibenhardt (ots) – Am 14.10.2020 um 01:00 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Der Unfallverursacher sei von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. An der Unfallstelle konnte festgestellt werden, dass ein zunächst unbekannter PKW von Frankreich kommend von der Fahrbahn abkam und gegen einen betonierten Parkwächter stieß.

Durch die Kollision wurde der PKW auf einen parkenden PKW abgelenkt.

Die Flucht des Unfallverursachers gestaltete sich jedoch mit nur noch drei vorhandenen Reifen schwierig. Der Schadensspur folgend, konnte der PKW Fahrer mit seinem Fahrzeug am Sportplatz Scheibenhardt schlafend festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 48-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Test erbrachte einen Wert von 1,1 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 EUR.

Bagger von Firmengelände entwendet

Hagenbach (ots) – In der Nacht auf den 13.10.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände eines Motorradhändlers in der Industriestraße. Die Täter entwendeten einen Bagger der Marke Hitachi im Wert von ca. 60.000 EUR. Zur Verladung des Fahrzeugs dürften die Täter in der Nähe ein geeignetes Fahrzeug abgestellt haben.

Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten

Germersheim (ots) – Eine 53-jährige Frau aus Germersheim hat am Dienstagabend einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der Polizei Germersheim erhalten. Dieser Betrüger versuchte durch eine geschickte Gesprächsführung Informationen zu den finanziellen Verhältnissen seines Opfers zu erhalten. Die Frau wurde jedoch misstrauisch und fragte bei der “echten Polizei” nach.

Daraufhin wurde schnell klar, dass es sich bei dem Anruf um eine gängige Betrugsmasche handelte. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Erkunden Sie sich im Zweifel bei der für Sie örtlich zuständigen Dienststelle.

Mehrere PKW Aufbrüche auf Friedhofsparkpläten

Germersheim (ots) – Am Dienstag 13.10.2020 wurden im Zeitraum von 14.30-16 Uhr gleich auf vier unterschiedlichen Friedhofsparkplätzen im Dienstgebiet PKWs aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzen stattfindende Trauerfeiern dazu, bei den unbeaufsichtigten Fahrzeugen der Besucher die Seitenscheiben einzuschlagen und die darin befindlichen Wertgegenstände zu stehlen.

Bei den Tatorten handelt es sich um die Friedhöfe in Lingenfeld, Germersheim, Rülzheim und Bellheim. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 2.800 EUR. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände offen sichtbar in den Fahrzeugen liegen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.