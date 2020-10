Scheibe an parkendem Pkw eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Römerberg (ots) – 13.10.2020, 14:30 – 15:00 Uhr – Unbekannte/r Täter schlug/en am Dienstag zwischen 14:30-15:00 Uhr die Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz Berghausen geparkten Toyota ein und entwendeten aus dem Inneren des Fahrzeugs eine orangefarbene Einkaufstasche mit Geldbeutel. Es wurden so ca. 120 EUR Bargeld und eine Bankkarte der Geschädigten erbeutet.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Friedhofstraße in Berghausen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Parfüm aus Pkw entwendet – Täter ermittelt

Harthausen (ots) – 11.10.2020 – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem unverschlossen, in der Adolf-Kuntz-Straße parkenden Audi, ein im Fahrzeug abgelegtes Parfum im Wert von ca. 90 EUR entwendet. Der Geschädigte beanzeigte dies am Dienstag bei der Polizei und konnte gleichzeitig Hinweise auf einen Täterverdächtigen geben.

Die daraufhin veranlassten polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 15-jährigen aus Speyer, bei welchem das Parfüm des Geschädigten aufgefunden werden konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. Aufgrund der zeitlichen/örtlichen Nähe des Diebstahls zu drei Pkw-Einbrüchen, die sich in gleichem Zeitraum in Harthausen ereigneten, ermittelt die Polizei nun auch in diesen Strafverfahren gegen den 15-Jährigen als Tatverdächtigen.

Ohne gültige Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Römerberg (ots) – Am Montagmorgen 12.10.2020 gegen 8 Uhr, führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Mercedes in der Germersheimer Straße durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass dem Fahrer der vorgelegte Führerschein bereits im Sommer aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde.

Da der 45-jährigen Römerberger seinen Führerschein trotz bestehendem Fahrverbot bislang nicht abgegeben hatte, wurde das Dokument vor Ort beschlagnahmt und an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde weitergeleitet. Ebenfalls einbehalten wurde der Fahrzeugschlüssel, um die Einhaltung der Untersagung der Weiterfahrt zu gewährleisten. Weil der 45-Jährigen zum Zeitpunkt seiner Kontrolle ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gefahrenstelle durch Glas

Schifferstadt (ots) – Ein Autofahrer meldete am Dienstag 14.10.2020 gegen 15:00 Uhr der Polizeiinspektion Schifferstadt, dass auf der L 533 zwischen Schifferstadt und Waldsee Glas auf der Fahrbahn liegen würde. Die Beamten stellten vor Ort auf einer Strecke von etwa 50 bis 100 Metern über beide Fahrstreifen verstreutes Verbundglas fest.

Die hinzugerufene Feuerwehr reinigte die Straße. Für die Dauer des Einsatzes musste die L 533 an der Stelle voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall durch Unachtsamkeit beim Aussteigen

Mutterstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag 14.10.2020 gegen 14:45 Uhr kam es in der Ritterstraße zu einem Unfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin (42) und einem aus seinem Pkw aussteigenden Mann (25). Der 25-jährige öffnete die Fahrertür, als die Frau gerade an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Sie stürzte durch die Berührung mit der Tür und zog sich eine Platzwunde an der Stirn und eine Gehirnerschütterung zu. Der Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht.