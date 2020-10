Ohne Helm und ohne Fahrerlaubnis auf Kleinkraftrad der älteren Schwester unterwegs

Speyer (ots) – 13.10.2020, 15:10 Uhr – Im Rahmen einer Fußstreife in der Straße Am Sandhügel fiel eine Zweiradfahrerin auf, die ihr Kleinkraftrad ohne Helm führte. Bei der durchgeführten Kontrolle räumte die 15-jährige Fahrerin aus Speyer ein, dass sie keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ihrer älteren Schwester besitze. Sie habe dieses ohne das Wissen der Eltern bzw. der älteren Schwester an sich genommen um damit zu fahren.

Fahrzeugschlüssel, Betriebserlaubnis und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt und an die ältere Schwester, die Halterin des Fahrzeugs ist, ausgehändigt. Die Eltern wurden über das Einleiten eines Strafverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihre 15-jährige Tochter in Kenntnis gesetzt.

Ladendiebstahl in Gartencenter und Kinderspielwarengeschäft

Speyer (ots) – 13.10.2020, 12:45 Uhr – Ein 31-jähriger Mann aus Speyer entwendete in einem Gartencenter in der Auestraße am Dienstag gegen 12:45 Uhr eine Flasche Met und eine Packung Batterien im Gesamtwert von 12EUR. Als er nach Passieren der Kasse vom Marktleiter auf die Tat angesprochen wurde, händigte er die unbezahlte Ware wieder aus.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten durch die Polizei konnte weiterhin ein neuwertiges Spielzeug im Wert von 10 EUR bei diesem aufgefunden werden. Dieses hatte er nach eigenen Angaben zuvor in einem nahegelegenen Kinderspielwarengeschäft entwendet. Das Spielzeug wurde an das Geschäft ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen zweier Ladendiebstähle strafrechtlich verantworten.