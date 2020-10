Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Citroen Jumper in der Nacht vom 12.10.2020 bis 13.10.2020, 06.00 Uhr, in der Mahlastraße, Höhe Hausnummer 28, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kommt, muss er feststellen, dass bislang unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen haben. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Roller Motobecane Nitro in den Farben Weiß und Blau am 10.10.2020, gegen 17.00 Uhr, im Richard-Wagner-Ring, Höhe Hausnummer 12c, ab. Als er am 11.10.2020, gegen 13.00 Uhr, wieder zu seinem Roller ging, musste er feststellen, dass dieser durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

