Motorradunfall zwischen Kalmit und Maikammer

Edenkoben (ots) – Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Motorrades befuhr Dienstag 13.10.2020 um 15:35 Uhr die L 515 von der Kalmit kommend in Richtung Maikammer. Der Mann war in einer Gruppe von vier Fahrern unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke kam er ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen rutschte das Kraftrad weg und fiel auf die linke Seite.

Dabei zog sich der Mann aus Leingarten eine Fraktur im linken Fuß zu.

Der Sachschaden an dem Motorrad beträgt etwa 350 EUR.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

Annweiler (ots) – Am Mittwoch 14.10.2020 gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer verbotswidrig den Gehweg der Landauer Straße in Richtung Queichhambach. An der Einmündung zum Stadion stieß der Fahrradfahrer gegen einen dort verkehrsbedingt haltenden PKW.

Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich. Am PKW entstand Sachschaden.

Nach kurzer Zeit setzte der Fahrradfahrer sich wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später auf dem Radweg gestellt werden. Ein Alco-Test war positiv. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.