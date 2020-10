Interview: Q-Anon in Deutschland – Auf der Suche nach der Wahrheit

Metropolchronicles Q-Anon in Deutschland – Auf der Suche nach der Wahrheit – 14.10.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Wir leben in einer Welt voller Lügen. Jeder der auch nur ansatzweise versucht Unwahrheiten zu entlarven oder die Wahrheit zu publizieren, wird bis auf das Härteste bekämpft. Er wird denunziert, diffamiert, beleidigt, angegriffen. Am Ende wird in den Massenmedien jede Gegen-Bewegung als gefährlich dargestellt.

Damit normale Menschen nicht auf die Idee kommen, unterstellt man der Q-Bewegung neuerdings sie seien eine Sekte. Damit kann man abseits von der „rechten Keule“ nun die Sektenanhänger-Keule schwingen.

Früher hatten Journalisten mal so etwas wie „Sorgfaltspflicht“. Auch eine gewisse Neutralität hat man diesem Berufsstand einst nachgesagt. Doch in Zeiten wo Parteien zu Medienkonzernen dieser Bundesrepublik zählen und damit ganz gezielt Meinungsmache betreiben, braucht man auf diese journalistischen Werte nicht mehr zu hoffen.

Wir haben uns auf die Suche nach Q-Anons der ersten Stunde gemacht, um mit ihnen über ihre Ideale, Vorstellungen und die Q-Bewegung zu sprechen.

Im Grunde das, was Journalisten machen sollten. Doch dies ist nie in einem fairen Umfeld passiert. Wir haben uns dazu entschlossen, dies zu tun. Weit ab von Spaltungen und ideologischem Denken, führten wir dieses Interview mit Q-Anons, welches schon lange überfällig war.

Wir haben viel über Q und Donald Trump erfahren und bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern aus der Q-Anon-Bewegung.

Redaktion: Was hat euch an Q interessiert? Denn es kann jeder irgendetwas schreiben – Das hat noch nichts zu bedeuten.

Als ich auf das Thema aufmerksam wurde, war Trump schon im Amt. Ich habe dann angefangen mir alle möglichen Medien anzuschauen und Informationen aufzubauen. Ich habe mir Bücher gekauft, um Hintergrundwissen zu erlangen. Ich habe damals in jeder freien Minute für mich recherchiert. Das ging so einige Monate. Währenddessen wurde es für mich immer klarer, dass Trump einer der Guten ist, wenngleich ich es selbst immer noch kaum glauben konnte. Auf das Thema Q bin ich durch Youtube aufmerksam geworden. Es war für mich naheliegend, dass ich die Spur weiter verfolge. Ich befinde mich auf Wahrheitssuche. Ich will eine bessere Welt. Ich wusste aber auch, das was hier passiert, ist ein Wunder. Denn wer die Matrix anfängt zu verstehen, erkennt was hier wirklich los ist. Je länger man sich mit Q beschäftigt, desto mehr willst du wissen, ob da wirklich etwas dran ist. Mir war damals schon klar: Wenn da etwas dran wäre, dann wäre das der absolute Oberhammer. Und dann kommt dieser Moment wo du plötzlich bemerkst und realisierst, dass Q und Trump zusammenarbeiten. Und wenn du das selbst herausfindest, dann bekommst du eine Energie, die ist unglaublich. Natürlich hatte ich immer noch leichte Restzweifel, aber die verflogen mit der Zeit.

Erst recht nach den Treffen Trumps mit Putin damals in Helsinki und Kim Jong Un in Singapur. Das Bild wurde für mich immer deutlicher. Es war die schönste Q-Phase für mich. Jetzt ist es so, dass für mich alles klar ist. Viele Dinge sind keine Neuigkeit mehr. Aber am Anfang war das für mich die absolute Magie. Magie ist es natürlich immer noch, aber man hat sich daran gewöhnt 😃

Redaktion: Wir haben darüber bereits geschrieben, dass vor unseren Augen Menschheitsgeschichte geschrieben wird. Seht ihr das genauso so?

Mir war klar, wenn das stimmt, dann wird hier Menschheitsgeschichte geschrieben. Dann ist das eine so unfassbar große Nummer, mit so unfassbar viel Potential, weil ja unter anderem auch der Präsident der Vereinigten Staaten dahinter steckt. Das wird die Welt verändern. Ich hatte dann das Gefühl, wenn das wirklich alles stimmt, dann lohnt es sich die gesamte Energie dahinein zu stecken.

Redaktion: Du redest begeistert vom US-Präsidenten. Das ist doch eigentlich ein Idiot, der nicht reden kann und keinen vernünftigen Friseur hat?

Ich finde seine Haare super. Wenn du in dem Alter noch über eine solche Haarpracht verfügst, dann kann du dir sicher sein, dass 99% der Männer auf dich neidisch sind.

Ich habe mir viele Pressekonferenzen live oder später im Original angeschaut.

Mir wurde schnell klar, dass er hochintelligent ist. Er hat sehr gute rhetorische Fähigkeiten. Schaut man sich dann an, was die deutsche oder auch die amerikanische Mainstream-Presse über ihn schreibt, dann wird einem erst bewusst, wie verzerrt und gespiegelt das Ganze dargestellt wird.

In der Regel wird das alles um 180 Grad gedreht. Das zähle ich auch zu meinem Aufwachprozess. Denn ich habe gesehen, was die deutschen Medien von Spiegel über BILD bis hin zu Fokus, FAZ und Zeit aus den Aussagen von Trump machen. Das war sehr schockierend für mich. Dass es so extrem ist, hätte ich nie gedacht.

Ich dachte am Anfang wie viele von uns, dass da ein Fünkchen Wahrheit dran sein wird. Falsch – Es ist kein Fünkchen Wahrheit dran. Es ist alles verzerrt und erfunden. Hier findet eine Projektion statt. Alles, was sie Trump unterstellen, machen sie im Grunde selbst und werfen es ihm dann vor. Russia-Gate, Ukraine-Skandal – Die Liste ist endlos. Das haben die „Dämonkraten“ (Demokraten) selbst gemacht.

Redaktion: Warum hast du dich für Telegram entschieden? Denn heute findet der komplette Widerstand auf YouTube und vor allen Dingen auf Telegram statt.

Ich war in der Recherche-Phase und habe festgestellt, dass ich immer mehr herausfinde, was alles sehr gut zusammenpasst. Jedes Puzzlestück passte ins große Bild, welches sich immer mehr abzeichnete. Aber wie viele Puzzlestücke sollte ich noch sammeln, wenn sie eh alle passen? Nun wollte ich vielmehr Gleichgesinnte finden und in Deutschland etwas verändern.

Nachdem die ersten Zensurmaßnahmen auf YouTube begonnen hatten, sind die ersten YouTuber damals auf Telegram gegangen und haben die ersten Gruppen gegründet. Da bin ich dann beigetreten. Das war der Moment, wo sich mein Leben, im Nachhinein betrachtet, geändert hat. Als ich mir das erste Mal die App (Telegram) heruntergeladen hatte, dachte ich nicht, dass das ein Wendepunkt in meinem Leben werden sollte. Plötzlich war ich in einer völlig neuen Welt. Unsere erste Gruppe hatte so ca. 100 Leute. Das waren die Anfänge. Und da hatte ich das erste Mal richtig Kontakt zu Leuten, die genauso wie ich dachten. Die auch alle am Aufwachen waren. Wir waren froh, dass wir untereinander endlich frei und normal über alles reden konnten. Mein Ziel war es und ist es, die Menschen miteinander zu verbinden. Dann sind die Gruppen langsam angewachsen. Heute haben wir in unserem Netzwerk Gruppen die sich im 5-stelligen Mitgliederbereich bewegen.

Redaktion: Wer ist denn eurer Meinung nach Q? Es gibt Q-Drops (Aussagen) die bereits 2019 über Ereignisse berichteten, die erst jetzt 2020 eintrafen.

Es gibt einen Q-Drop, wo Q etwas über die Struktur das Q-Teams bekannt gibt. Das ist der Drop Nummer 60 vom November 2017

Sie können die Personen, die das Gesamtbild haben, auf zwei Händen zählen. Von diesen (weniger als 10 Personen) sind nur drei nichtmilitärisch. Warum ist das relevant? Spieltheorie. Außer einem potenziellen Betreiber, der mit Aufträgen (spezifisch für seine Mission) angewählt wurde, hat niemand anderes diese Informationen. Betreiber geben niemals preis. Alice & Wunderland.

Vorher hat sich sogar Trump auf dem Q-Board gemeldet. In Q-Drop 35. Unterzeichnet hat er mit „4,10, 20“. Das ist ein alphanumerischer Code. A=1, B=2, usw. Somit bedeutet 4,10,20 DJT, also Donald J. Trump.

Zunächst konnte ich die Korrelation zwischen Q und Trump natürlich kaum glauben. Das ist die „Greatest Story Ever Told“ Q spricht ja auch vom „Great Awakening“

Es gibt ein gutes, einführendes Video zu Q: Dieses wurde aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt und geht nur 15 Minuten. Absolut empfehlenswert für Jeden, der sich eine bessere Welt wünscht und einen Einstieg in das Thema Q sucht. Es nennt sich: Der Plan, die Welt zu retten.

Video zum Einsteigen: Der Plan die Welt zu retten

Für mich ist „The Great Awakening“ ein Plan, um die Massen der Menschen weltweit aufzuwecken. Der Plan um Q ist ja schon sehr viel älter. Q erschien auf 4Chan im Oktober 2017. Ich bin der Meinung, dass zum damaligen Zeitpunkt der Sieg der Guten schon feststand.

Man kann natürlich spekulieren, wer da jetzt genau in diesem Team ist. Für uns steht fest, dass die Geschichte, die das „Great Awakening“ genannt wird, also das „große Erwachen“ – sicher ist. Diese Geschichte stimmt. Interessant ist, dass die ersten Nachrichten von Q, also die Drops, vor 3 Jahren herauskamen und erst jetzt richtig aktuell werden. Dann fragst du dich, wie kann Q das so vorhergesehen haben?

Wenn du die Kontrolle in einem solchen „Spiel“ hast, dann weist du genau was geplant ist, wie die Meilensteine aussehen und was als Nächstes kommt. Und so kannst du im Oktober 2017 Drops schreiben, die erst im Oktober 2020 real werden. Dieser Plan ist für mich so gigantisch, dass ich inzwischen glaube, dass Gott dahintersteckt.

Wenn man begriffen hat wie groß und genial der Plan ist und dass die Patrioten um Q und Trump ohnehin schon alles seit 2016 unter Kontrolle haben – Wahnsinn! Es stand auch in einem Q-Drop, dass es im Falle eines Wahlsieges von Hillary einen Militärputsch gegeben hätte. Weil man es nicht mehr zu lassen konnte. Ansonsten wäre der 16-Jahresplan zur Zerstörung Amerikas durchgeführt worden wäre. Es hätte wohl in Nordkorea begonnen.

Redaktion: Ja wir erinnern uns an die Aussage von Hillary. Wenn sie gewinnt, gibt es Krieg mit Russland.

Redaktion: Im Sommer haben viele Menschen auch die Satelliten von Elon Musk am Himmel gesehen und sofort, auch uns gesagt, dass sie das nicht glauben mit Elon Musk.

Ja das war abgefahren. Es haben viele gesehen. Es waren keine Sterne, keine Satelliten. Sie sahen aus wie kleine Sterne und sind in Formation geflogen. Es könnte sein, dass dies moderne Militärtechnologie ist, die noch nicht freigegeben wurde. Das würde auch erklären, warum Trump immer so gut geschützt ist.

Redaktion: Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass es bereits einige Mordversuche gegeben haben soll.

Ja einige. Das Massaker in Las Vegas zum Beispiel war vermutlich nur eine False Flag Attacke, da sich Trump aller Voraussicht nach zu dem Zeitpunkt dort aufhielt. Es gab auch verschiedene Missile-Anschläge, die aber allesamt verhindert wurden.

Redaktion: Nun hat sich um Q eine ganze Bewegung gebildet. Und ihr wart von Beginn an mit dabei über Telegram.

Ja wir sind enorm gewachsen. Wir haben ein großes Netzwerk. Die Zahl unserer Admins ist hoch. Es gibt viele Trolle und Bots, Leute die uns zerstören wollen. Andere versuchen dauernd Zweifel zu säen. Das musst du irgendwie sauber halten. Es ist ein Wahnsinns-Job. Gerade in der Anfangszeit war es heftig. Jetzt ist das zur Normalität geworden.

Redaktion: Beschreibt uns die „gefährliche“ Q-Bewegung

Die Q-Bewegung ist global und friedlich. Vieles geschieht über Social Media wie Twitter, YouTube, Facebook oder Telegram. Deshalb spricht man dort auch von den sogenannten „Digital Soldiers“, also den „Digitalen Soldaten“. Dieser Begriff wurde von General Flynn, einem amerikanischen Patrioten etabliert.

Mittlerweile ist die Q-Bewegung aber glücklicherweise schon auf der Straße angekommen. Ich habe zum Beispiel bei der Demo in Berlin am 29.08.2Q2Q jede Menge Q-Flaggen und T-Shirts gesehen.

Und gefährlich ist die Q-Bewegung nur aus der Sicht des Deepstates. Denn die Q-Bewegung möchte den Weltfrieden.

Das mag sich für viele Menschen illusorisch anhören, ist es aber nicht. Man schaue sich nur einige der jüngsten Entwicklungen an, wie zum Beispiel den Kosovo und Serbien oder das Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen den VAE, Israel und Bahrain, welches in Washington unterzeichnet wurde, an. Viele Q-Anons wissen schon seit Jahren, dass es dazu kommen wird und feiern das natürlich.

Man muss verstehen, dass bislang alle Revolutionen vom Deepstate gesteuert wurden. Nun sind die Guten an entscheidenden Machtpositionen und setzen ihre Power für den Frieden ein. Wir sprechen hier von der „Allianz“, zu der natürlich auch Putin gehört. Aus diesem Grund passieren momentan Dinge, die man „normalerweise“ nie für möglich gehalten hätte.

Gleichzeitig verstehen immer mehr Menschen an der Basis, wie sehr sie von den Kabalen etc. gesteuert wurden und werden. Würden es noch mehr Menschen verstehen, so würde die Entwicklung meiner Meinung nach noch schneller vorangehen. Deshalb versuchen wir den „Erwachensprozess“ zu beschleunigen, wo immer wir können.

Redaktion: Beschreibe die Q-Anons in der BRD

In Deutschland gibt es nach Amerika die größte Q-Bewegung weltweit.

Das ist absolut erstaunlich angesichts der enormen Macht der Medien, die hier natürlich alle komplett gleichgeschaltet sind. Es gibt vermutlich kein anderes Land weltweit, wo die Matrix so perfekt aufgebaut wurde.

Momentan erinnert mich die Q-Szene in Deutschland ein bischen an „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. Die jeweiligen Charaktere sind absolut einzigartig und man hätte das Drehbuch kaum besser schreiben können.

Am Anfang dachte jeder, wegen der Unterwanderung der Bewegung, dass der Gegenüber bspw. vom Verfassungsschutz wäre. Keiner traute dem Anderen so richtig. Am Anfang traute sich sogar fast niemand, eine Sprachnachricht zu veröffentlichen. Aber je mehr es von uns wurden, desto sicherer fühlten wir uns alle. Und irgendwann war das Thema vom Tisch.

Trotzdem gibt es Player die so seltsame Sachen machen, dass du denken musst, die sind entweder total bescheuert, oder eben von der Gegenseite. Wobei wir glauben, dass der Verfassungsschutz ohnehin längst umgedreht ist.

Da Deutschland auch ein extrem unterwandertes Land ist, vermuten viele Q-Anons immer und überall Trolle und Geheimdienstmitarbeiter. Es ist wirklich ganz großes Kino 😃

Glücklicherweise raufen sich aber alle immer wieder zusammen. Das ist auch dringend notwendig angesichts der Ernsthaftigkeit des Themas.

Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, Gruppen groß zu machen. Und das wurde von einigen aktiv versucht zu verhindern. Da machen wir uns dann schon unsere Gedanken. Ich glaube, dass es hier viel um Ego und Neid geht.

Redaktion: Die Mainstream-Medien bezeichnen euch als „Verschwörungstheoretiker“ und Anhänger einer gefährlichen Ideologie. Welche Ideologie ist das?

Letztlich sind die Mainstream-Medien die wahren „Verschwörungstheoretiker“. Der Begriff wurde ja nicht umsonst nach der Ermordung JFKs vom CIA geprägt.

Bei uns kann man nicht von einer „Ideologie“ sprechen. Wir ermuntern jeden zum eigenständigen Denken. Q sagt nicht umsonst: „Think for yourself“. Und wenn die „Ideologie des Friedens“ gefährlich sein soll, dann stimmt das sogar aus der Sicht des Deepstates, also der Medien. Sie projizieren immer gerne ihre eigenen Verhaltensweisen auf andere und sind momentan in absoluter Panik. Kriege und das Schüren von Angst waren über Jahrzehnte ihre Nahrung. Das wird nun beendet.

Nein letztlich sind solche Angriffe super. Es ist gut, dass die Mainstream-Medien wie wild um sich schlagen. Selbst Trump wurde von den Mainstream-Medien auf die Q-Bewegung angesprochen. Er hatte sich positiv ausgedrückt, dass wir keine Skandale mehr haben wollen, keine Morde, keine Ausschreitungen, dass Gesetz und Ordnung wieder eingehalten werden und er sagte: Ich glaube sie mögen mich. Also so schlecht war das nicht, was er über uns sagte.

Und je mehr gegen uns gehetzt wird, desto mehr bekommen Leute, die uns noch nicht kennen, etwas von der Q-Anon-Bewegung mit. Der erste Artikel gegen uns erschien, glaube ich vor Jahren auf T-Online. Da hatten wir uns richtig gefreut. Wir sind zwar verrissen worden. Aber für uns war das etwas Gutes. Es zeigte damals schon deren Panik. Da wir uns nun im Endspurt zur US-Wahl befinden, ist es klar, dass die Medien weltweit nochmals richtig Gas geben.

Je öfter der Name Q-Anon fällt, desto besser ist es für uns. Es ist das Gleiche wie bei Trump. Der wird auch nur verrissen und mit Lügen zugeschüttet. Ganz erstaunlich ist für uns, dass das ZDF letztens eine Doku brachte, in der Trump plötzlich neutral dargestellt wurde.

Ich glaube, dass die meisten Medien auch schon unter Kontrolle der Patrioten sind. Man lässt sie weiter machen, denn die Leute sollen es spüren und fühlen wie sie vom Mainstream belogen und hintergangen werden. Damit zerstören die sich selbst. Und wir halten uns an die Devise „Unterbreche niemals einen Feind, wenn er sich selbst zerstört“.

Redaktion: Was sind die Q-Drops?

Q-Drops sind die sogenannten „Brotkrumen“, die uns Q immer wieder auf dem Q-Board gibt. Diese nutzen wir dann, um daraus ein Brot zu backen und das volle Bild zu verstehen. Q nutzt hierbei zumeist die „Sokratische Methode“, also die Hebammentaktik und stellt deshalb viele Fragen mit entsprechenden Hinweisen.

Das war in der Anfangszeit besonders spannend aber auch schockierend. Mittlerweile wird immer klarer, dass wir uns im Endgame befinden und die aktuellen Q-Drops sind eigentlich nur noch eine Bestätigung.

Q hat zu Anfang auf 4Chan gepostet, danach auf 8Chan und aktuell auf 8kun. Zum Wechsel der Plattformen kam es, da der Deepstate natürlich immer wieder versucht hat, die Q-Drops zu verhindern.

Q postet immer mit einem unverwechselbaren, sogenannten „Tripcode“, damit sich nicht irgendjemand anderes als Q ausgibt.

Die beste Sekundärquelle war lange Zeit www.qmap.pub. Diese Seite ist allerdings vor einigen Wochen offline gegangen. Die Gründe dafür sind nicht vollständig geklärt. Aktuell nutzen viele die Seite www.qanon.pub. Hier kann man im Browser auch direkt die deutsche Übersetzung einstellen. Ansonsten gibt es mittlerweile auch unzählige Telegram-Kanäle, die die Q-Drops sehr zeitnah posten und teilweise auch kommentieren.

Neben den aktuellen Q-Drops sind momentan die allerersten 200 Q-Drops besonders interessant, da Q aller Voraussicht nach mit einem 3 Jahresdelta – also einer Zeitverschiebung von 3 Jahren – uns am Anfang das Ende, also die aktuellen realen Ereignisse auf der Welt, beschrieben hat.

Interessant zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die Q-Drops mehrere Zwecke erfüllen. Hierzu zählen unter anderem folgende:

Kommunikation von Q / Trump mit der Bevölkerung (die Verbindung von Q und Trump ist sicher, siehe auch Q-Proofs). Somit kann man die Drops auch als ein gigantisches „Great Awakening-Instrument“ betrachten

Kommunikation des Q-Teams mit dem Deepstate, der diese Drops auch liest.

Codierte Informationsübergabe innerhalb der Allianz und sicher auch an den Deepstate.

Die Gematrie ist hier ein sehr spannendes Thema. www.gematrix.org

Redaktion: Welche Rolle spielt Trump in der Q-Bewegung?

Trump spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der „Operation Q“, wie man diese auch bezeichnen kann. Es handelt sich hier immerhin um die größte militärische Geheimdienstoperation, die es in der Geschichte der Menschheit je gab. Und Trump ist der Oberbefehlshaber des amerikanischen Militärs. Wichtig zu verstehen ist hier, dass der Begriff „Militär“ mittlerweile nicht mehr negativ besetzt ist, sondern dass das Militär inzwischen für die Herstellung, die Sicherung und den Erhalt des Friedens eingesetzt wird.

Redaktion: Welches Ziel verfolgt die Q-Bewegung?

Das globale Ziel ist der Weltfrieden.

Dieser geht einher mit der kompletten Beseitigung des Deepstates. Diesen muss man sich so vorstellen wie einen Schimmelpilz, der alle Teile unseres Systems und unserer Gesellschaft durchzogen hat.

Für Deutschland ist meine oberste Priorität der Friedensvertrag. Damit steht und fällt alles. Der Rest kann danach in Ruhe entschieden und wiederaufgebaut werden. Ich denke, hier spreche ich auch im Namen der deutschen Q-Anons.

Redaktion: Wie ist eure ganz persönliche Meinung zu Trump und Putin?

Trump möge bitte noch mehr Gas mit den Verhaftungen geben, ansonsten top 😃 Das Tempo ist allerdings schon unbeschreiblich schnell. Man schaue sich nur einmal an, was er in den ersten 4 Jahren seiner Präsidentschaft schon alles erreicht hat. Und natürlich muss alles möglichst perfekt geplant sein. Trump und die Allianz wissen schon ganz genau, welches Tempo sie gehen müssen. „Trust the Plan“ – wie Q so schön sagt. Seine Wiederwahl ist für mich sicher. Ich rechne sogar mit einem erdrutschartigen Sieg. Nicht umsonst hat er sich vor Kurzem vor einem Gemälde von James Monroe ablichten lassen.

Wladimir Putin ist für mich ein ähnliches Genie wie Trump. Nur auf eine ganz andere Art. Beide ergänzen sich perfekt. Bei Putin darf man nicht vergessen, dass er sein Land mehr oder weniger im Alleingang so gut es ging vor der globalen Elite, der Kabale, dem Deepstate geschützt hat. Erst 2016 kam Trump dazu. Auch ist Russland aktuell das einzige Land mit einer richtigen Verfassung.

Wir können uns sehr glücklich schätzen, aktuell diese beiden Präsidenten zu haben. Ich halte sie beide für große Freunde Deutschlands. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns nicht komplett auf sie verlassen, sondern unser Land selbst und aus eigener Kraft friedlich befreien.