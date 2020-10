Karlsruhe – Feuer auf Balkon richtet hohen Sachschaden an

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Mittwoch in der

Neureuter Unterfeldstraße. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der

hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Durch eine Anwohnerin wurde das Feuer, gegen 11:40 Uhr, auf dem Balkon im

zweiten Obergeschoss entdeckt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe

sowie der Freiwilligen Feuerwehr Neureut, die mit insgesamt 24 Einsatzkräften

vor Ort waren, stand der Balkon bereits im Vollbrand. Nur durch das rasche

Einschreiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen

verhindert werden. Der 54-jährige Wohnungsinhaber befand sich offensichtlich in

einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Wohnungstür durch die Feuerwehr

gewaltsam geöffnet werden musste. Der 54-Jährige musste durch den Rettungsdienst

in eine Spezialklinik gebracht werden.

Karlsruhe – Ladendieb wehrte sich massiv gegen Festnahme

Karlsruhe (ots) – Ein 42-jähriger Ladendieb wehrte sich am Dienstagabend massiv

gegen seine Festnahme. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 20.30 Uhr in einem

Einkaufscenter in der Durlacher Allee zwei Männer, die Waren in ihre Rucksäcke

steckten und ohne diese zu bezahlen den Markt verließen. Als er die beiden

Männer ansprach, flüchtete ein Täter unerkannt. Der Detektiv konnte jedoch

dessen Rucksack greifen. Den sich heftig wehrenden 42-Jährigen konnte der

Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dem Mann mussten von den

Beamten Handschließen angelegt werden. Er wurde zur Wache gebracht. Bei der

Durchsuchung der Rucksäcke wurden Waren in Wert von 190 Euro gefunden. Nach

Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und der Hinterlegung

einer Sicherheitsleistung konnte der wohnsitzlose 42-Jährige die Dienststelle

wieder verlassen.

Karlsruhe – Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagabend ein 60-jähriger

Rollerfahrer in Karlsruhe-Durlach, als er bei der Suche nach einem Abstellplatz

die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 60-Jährige kurz

vor 19 Uhr die Christofstraße in Richtung Auer Straße. An der Kreuzung der

beiden Straßen wollte er seinen Roller abstellen und fuhr hierzu zwischen zwei

Absperrstangen hindurch auf den Gehweg. Bei der anschließenden Suche nach einem

Parkplatz verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, stieß hierdurch gegen den

Ständer eines Verkehrszeichens und stürzte anschließend zu Boden. Dabei erlitt

der 60-Jährige schwere Verletzungen am Bein.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn

anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An seinem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Karlsruhe – 17-Jähriger schwerverletzt nach Sturz mit Kleinkraftrad

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger beim Sturz mit

seinem Kleinkraftrad am Dienstagnachmittag zu. Der junge Mann war gegen 17.30

Uhr mit seinem Zweirad auf der Tiefentalstraße von Hohenwettersbach kommend in

Richtung Zündhütle unterwegs. Er hatte auf seinem Kleinkraftrad neue Reifen

montiert. In einer starken Linkskurve kam er aufgrund fehlenden Grips der neuen

Reifen und nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst ins Schlingern, dann von

der Fahrbahn ab und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bruchsal – Kein Erfolg für Trickbetrüger

Karlsruhe (ots) – Fast zu 40 Anrufen durch falsche Polizeibeamte kam es am

Mittwochabend zwischen 21:00 Uhr und 00.00 Uhr im Bereich Bruchsal.

Nach ersten Ermittlungen meldeten sich die Anrufer, meistens unter einer

Legende, mit unterschiedlichen Rufnummer unter anderem auch die Nummer 110.

Die Internettelefonie ermöglicht jedermann, im Display jede beliebige Rufnummer

„Call ID-Spoofing“ anzeigen zu lassen und damit über den wirklichen Anrufer zu

täuschen. Mit wilden Räuberpistolen erweckten die falschen Polizisten bei ihren

Anrufern den Eindruck, diese werden alsbald von Einbrechern heimgesucht, die es

auf ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände abgesehen haben

Zu einem Schaden kam es dank der aufmerksamen Betroffenen nicht.

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, raten das

LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Karlsruhe:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Karlsruhe – Unbekannter bricht in Wohnung ein

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter drang am Dienstagnachmittag in

eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe ein.

Zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr, hebelte der Einbrecher in der

Josef-Schofer-Straße das Fenster der Wohnung auf, durch dieses er ins Innere

gelang. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und verließ anschließend das

Wohnanwesen. Über das entwendete Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht

werden. Auch die Schadenshöhe des kaputten Einstiegsfenster ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0721 / 666-3611.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Mittwoch wurde in Karlsruhe bei einer

Verkehrskontrolle ein Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss kontrolliert.

Kurz nach 01:00 Uhr wurde der unter dem Einfluss von vermutlich Cannabis

stehende 31-Jährige aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Kaiserallee aus

dem Verkehr gezogen. Der Mann gab den Beamten gegenüber zu, gelegentlich einen

Joint zu rauchen. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er auf das Polizeirevier

gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsdorf-Neuthard – Unfall mit Fahrerflucht auf der B35

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der

Bundesstraße 35, in Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 5, ein Verkehrsunfall

mit anschließender Fahrerflucht. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer wurde zunächst von

einer unbekannten Person überholt. Diese wechselte den Fahrstreifen, um auf die

Auffahrt zur A5 in Richtung Karlsruhe zu fahren und kollidierte mit der hinteren

rechten Stoßstange mit dem Lkw. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen, ergriff die unbekannte Person die Flucht und hinterließ einen

Sachschaden von rund 4000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Waghäusel (ots) – Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Dienstagabend in

der Nähe von Waghäusel ein Rollerfahrer schwer verletzt.

Laut ersten Angaben fuhr eine 21-jährige Autofahrerin gegen 20.20 Uhr aus

Richtung Philippsburg auf der Landesstraße 555 und wollte in den dortigen

Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersah sie wohl den im Kreisverkehr befindlichen

63-jährigen Rollerfahrer. Durch den Unfall erlitt der Rollerfahrer eine

Rippenfraktur sowie eine Knöchelstauchung und kam mittels Rettungswagen zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 21- jährige Autofahrerin blieb

unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Unfallschaden von circa 500 Euro.

Karlsruhe – Lkw übersieht beim Fahrstreifenwechsel Pkw

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von

geschätzten 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am

Dienstagabend auf der Bundesautobahn 8 ereignete.

Gegen 20:40 Uhr fuhr der Sattelzugfahrer die Tangente Basel – Stuttgart und

möchte bei der Zusammenführung der Tangente Frankfurt – Stuttgart auf den

rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersieht er die rechts neben ihm

fahrende Audi-Fahrerin. In der Folge kollidierte der Sattelzug mit dem Pkw.

Durch den Zusammenstoß wird die 65-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt.

Ettlingen – Auffahrunfall auf der B3

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 in Ettlingen. An der Einmündung Richtung

Rheinstetten fuhr ein 20-jähriger Mann auf den vor ihm wartenden Pkw einer

24-jährigen Frau auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, zu

Verkehrsbehinderungen kam es nicht

Walzbachtal – Drei Vorführwagen gestohlen

Karlsruhe (ots) – Drei hochwertige Vorführwagen wurden in der Nacht von Montag

auf Dienstag vom Ausstellungsgelände eines Autohauses in Wössingen entwendet.

Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf Montagabend 19.30 Uhr bis Dienstagmorgen 7

Uhr. Sämtliche Fahrzeuge waren vom Hersteller Nissan und hatten eine Karlsruher

Zulassung. Es handelt sich um einen weißen Nissan Navara, Pick-Up, einen

schwarzen Nissan Qashqai und einen weißen Nissan X-Trail. Alle Fahrzeuge waren

abgeschlossen und werden vermutlich nicht mit den Originalschlüsseln gefahren.

Der Gesamtwert aller Fahrzeuge liegt bei circa 100.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0721/666-5555 entgegen.

Östringen – Bei Arbeiten auf einem Dach schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in der Odenheimer

Raphaelstraße ist ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Gegen 14:00 Uhr war der Arbeiter auf dem Dach des Anwesens damit beschäftigt

eine Solaranlage zu installieren. Beim Betreten eines Wellblechdaches gab dieses

nach und der 42-Jährige stürzte zirka drei Meter in die Tiefe. Nach der

Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Arbeiter mit dem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.