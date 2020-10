48-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Dienstagmittag (13.10.2020) zeigte eine 48-Jährige den

Diebstahl ihrer Handtasche im ICE 105 an. Zuvor half sie einem Mann, seine

fallengelassenen Münzen aufzusammeln.

Um den Diebstahl zur Anzeige zu bringen, erschien die Frau gegen 13:50 Uhr auf

der Dienststelle der Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof. In ihrer

Vernehmung gab sie an, dass sich die Tat beim planmäßigen Halt in Karlsruhe

ereignete.

Der unbekannte Tatverdächtige lies zur Täuschung seiner Handlung einige Münzen

in den Fußraum der Geschädigten fallen. In guter Absicht half sie dem Mann, die

Münzen wieder einzusammeln. Erst nachdem der Unbekannte den Zug verlassen hatte,

bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche. In der Tasche befanden sich wertvolle

Gegenstände wie Schmuck und eine hochwertige Geldbörse. Insgesamt beläuft sich

die Schadenshöhe auf 1000 Euro.

Bei der Vorgehensweise handelt es sich um ein bekanntes Ablenkungsmanöver durch

Trickdiebe. Die Hilfsbereitschaft der Reisenden nutzend, werden diese abgelenkt

und im Zuge dessen die Wertsachen entwendet. Ob der Unbekannte alleine handelte

oder mit weiteren Personen kooperierte ist unklar.

Der Vorfall ereignete sich am 13.10.2020 gegen 13:45 Uhr im ICE 105. Der Zug war

auf der Fahrt von Düsseldorf nach Basel und hielt zu diesem Zeitpunkt im

Karlsruher Hauptbahnhof. Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat, nimmt die

Bundespolizei unter 0721 120160 oder unter www.bundespolizei.de entgegen.

Mannheim/Neckarau: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Neckarau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen

16:30 Uhr und 16:45 Uhr an der Kreuzung Rheingoldstraße/Friedrichstraße, bei dem

der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte eine ordnungsgemäß geparkten Porsche und fuhr danach

weiter, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt

rund 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim/Lindenhof: Über Rot gefahren und Unfall verursacht – eine Person verletzt

Mannheim/Lindenhof (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen

18:30 Uhr, auf der B36 an der Kreuzung Südtangente/Landteilstraße. Eine

53-Jährige war mit ihrem VW auf der B36 in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs,

als sie an der Kreuzung zur Landteilstraße vermutlich über eine rote Ampel fuhr

und daraufhin mit einem 38-jährigen Audi-Fahrer kollidierte, welcher von der B36

nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte. Der Mann wurde bei dem Unfall

leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden

beträgt rund 10.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Mannheim-Lindenhof: 25-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Dienstagabend verursachte im Stadtteil Lindenhof

ein 25-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall, bei dem

eine 44-jährige Frau verletzt wurde. Der 25-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit

seinem 1er BMW auf der Südtangente in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs. In

Höhe des Victoria-Hochhauses streifte er beim Vorbeifahren den Ford der

44-Jährigen und prallte im weiteren Verlauf in die Absperrtafel einer Baustelle.

Dabei lösten im BMW alle Airbags aus.

Die Fahrerin des Ford klagte nach dem Zusammenstoß über Nackenschmerzen und

begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund

20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme trat der 25-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn,

dass der Mann von den Beamten von der Fahrbahn gezogen werden musste, um einen

Zusammenstoß mit vorbeifahrenden Fahrzeugen zu verhindern. Dabei bemerkten die

Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von über 1,7 Promille. Er wurde daraufhin zunächst zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarau. Da er sich immer aggressiver gebärdete, mussten ihm dabei

Handschließen angelegt werden. Im Polizeirevier wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Stadtteil

Neckarstadt. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes

CLA auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand missachtete er an der Ampel in Höhe der Car-Benz-Straße das

Rotlicht der Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er daraufhin mit einem 53-jährigen

Opel-Fahrer zusammen, der von der Carl-Benz-Straße kommend auf die

Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Viernheim abbiegen wollte. Nach der Kollision

verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen

Baumschutz und zuletzt gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

Der 18-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem

Fahrzeug befreit werden. Er hatte Verletzungen erlitten und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer

des Opel wurde ebenfalls verletzt und wurde zu ambulanten medizinischen

Behandlung in eine Klinik gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert-Straße zeitweilig in Richtung

Innenstadt gesperrt. Es ergaben sich hierdurch vorübergehende

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Jugendliche beschädigen Haltenstellenverglasung

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20

Jahren wurden am frühen Mittwochmorgen festgenommen, nachdem sie im Stadtteil

Neckarstadt die Verglasung des Unterstands an der Straßenbahnendhaltestelle

„Neckarstadt-West“ in der Mittelstraße zerstört hatten. Zeugen beobachteten

gegen 3.20 Uhr mehrere Jugendliche dabei, wie sie die Scheiben an der

Haltestelle einschlugen und in Richtung Dammstraße flüchteten. Im Rahmen einer

sofort eingeleiteten Fahndung konnten anhand der Personenbeschreibung die drei

16- bis 20-Jährigen in der Pumpwerkstraße / Langstraße ausgemacht und

festgenommen werden. Alle drei hatten schmutzige bzw. blutige Hände, offenbar

von den Scherben der Glasscheiben der Haltestelle. Die drei jungen Männer wurden

zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

gebracht. Alkoholtests bei diesen ergaben Werte zwischen 0,3 und 0,6 Promille.

Gegen alle drei wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Mannheim-Feudenheim: 18-Jähriger von unbekanntem Mann überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstagabend im

Stadtteil Feudenheim von einem Unbekannten überfallen. Der junge Mann befand

sich gegen 19.30 Uhr auf dem Spielplatz in der Franz-Gember-Anlage am

Carolus-Vocke-Ring. Als er durch die Ernst-Throm-Straße auf den Heimweg machte,

folgte ihm ein unbekannter Mann und fragte ihn nach der Uhrzeit. Als der

18-Jährige daraufhin sein Mobiltelefon zur Hand nahm, wandte sich der Unbekannte

seinem Opfer zu und sprühte diesem mit Pfefferspray ins Gesicht. Der 18-Jährige

schlug daraufhin um sich, wurde aber vom Täter zu Boden gestoßen. In der

weiteren Folge entriss der Angreifer, seinem Opfer den Rucksack und sprühte

erneut mit Pfefferspray nach diesem. Erst als der 18-Jährige gegen den

unbekannten Mann trat, ließ dieser von seinem Opfer ab und flüchtete. Auf der

weiteren Flucht in Richtung Feudenheim-Zentrum drohte er zwei Zeugen, die den

Flüchtenden verfolgten, ebenfalls den Einsatz von Pfefferspray an, weshalb diese

die Verfolgung abbrachen und die Polizei verständigten.

Durch den Angriff des Unbekannten erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen,

die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 18 bis 22 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schlanke Figur

Rötliche kurze Haare

Helle Hautfarbe

3-Tage-Bart

Sprach akzentfrei Deutsch

Trug eine schwarze Jacke und einen weißen Kapuzenpulli der Marke

„Tommy Hilfiger“

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.