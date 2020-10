Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin wird Opfer eines

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es gegen 12 Uhr zu einem

Taschendiebstahl in der Dreikönigsstraße in Schwetzingen. Zuvor hatte eine

Seniorin die in der Nähe liegende Sparkasse aufgesucht und sich anschließend auf

den Nachhauseweg begeben, als sie vor ihrer Wohnung von zwei unbekannten

Täterinnen angesprochen wurde. Diese suchten angeblich nach einer in dem

Mehrfamilienhaus wohnenden Dame, dessen Namen sie jedoch nicht wüssten. Während

eine der Täterinnen die Namenssuche an der Klingelanlage vortäuschte, bewunderte

die Andere die Kleidung der Seniorin und entwendete dabei deren Geldbörse. Darin

befanden sich ca. 300EUR Bargeld und diverse Karten.

Die unbekannten Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: Weiblich, um die 30

Jahre alt, schlank, ca. 170cm groß, schwarze Haare, Pferdeschwanz, trugen

schwarze und bunte Masken, sprachen hiesige Mundart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals auf nachfolgende Tipps hin:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der

Beute.

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Weitere Tipps finden sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Polizisten angegriffen und verletzt

Sinsheim (ots) – Weil ein Mann seit mehreren Jahren unerlaubt einen Obsthof bei

Sinsheim betrat und dabei immer wieder Obst in kleineren Mengen entwendete, hat

ein Obstbauer am Dienstag die Polizei gerufen. Um etwa 11.15 Uhr traf er den

68-Jährigen beim Aufsammeln von mehreren Kilogramm Nüssen an. Als der Obstbauer

ihn sah und ansprach, wollte sich der Mann erst entfernen und reagierte dann

aggressiv. Als die Beamten eintrafen, wollte der Mann weder seine Personalien

angeben, noch seinen Ausweis vorzeigen und wurde immer aggressiver. Unvermittelt

griff er die Polizisten an und sprang auf sie zu. Ein Beamter konnte den

Angreifer abwehren und zu Boden bringen. Dabei wurde seine Kollegin umgestoßen

und stürzte zu Boden. Der Polizist erlitt eine Verletzung an der linken Hand,

die Kollegin eine Prellung am Kopf. Der 68-Jährige erlitt Schürfwunden. Gegen

ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen

Diebstahls ermittelt.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend wurde ein 36-jähriger

Rollerfahrer mit einem Alkoholwert von knapp unter 2 Promille und ohne die

erforderliche Fahrerlaubnis kontrolliert. Er befuhr gegen 21:30 Uhr die Straße

„Hohenaspen“ von Wiesloch kommend in Richtung Rauenberg, wo er durch eine

entgegenkommende Streife entdeckt wurde. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde

er einer Kontrolle unterzogen, bei der die Beamten einen Atemalkoholtest

durchführten. Der Test ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Der 36-jährige

konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Ihn erwartet eine

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hockenheim/BAB 6: Alkohol- und Drogenkontrollen

Mannheim (ots) – Im Rahmen einer internen Schulungsmaßnahme führte die

Autobahnpolizei Walldorf am Dienstag, 13.10.2020, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr

und 16.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“

auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn

eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr durch. Die Kontrollen wurden dabei

unter ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt.

Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge und 39 Personen kontrolliert.

Es wurden acht Fahrzeugführer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Gegen diese wurden Strafverfahren wegen

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zusätzlich müssen sie sich

nun auch wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten.

Die weiteren Ergebnisse:

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis und 1 x Ermächtigen hierzu

3 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

1 x Verstoß gegen die Abgabenordnung, das Fahrzeug wurde

zwangsweise stillgelegt und entstempelt.

zwangsweise stillgelegt und entstempelt. 3 x Urkundenfälschung

3 Fahrzeuge waren zur Entstempelung der Kennzeichen

ausgeschrieben

Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen

festgestellt. Diese werden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren geahndet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 38 Beamte eingesetzt, davon 11 Beamte der

Polizeireviere und der Verkehrspolizei als Teilnehmer der Schulungsmaßnahme

hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamtinnen und

Beamte der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten.

Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt