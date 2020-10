Heidelberg-Kirchheim: 31-jähriger Mann wegen Verdachts des versuchten Diebstahls in mehreren Fällen in Haft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 31-jährigen algerischen

Staatsangehörigen erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am 15.07.2020

und am 13.10.2020 einen versuchten Diebstahl begangen zu haben.

Der Beschuldigte soll am 15.07.2020 gegen 3.00 Uhr in der Häuselgasse in einen

unverschlossenen VW Transporter eingestiegen sein und den Innenraum nach

stehlenswerten Gegenständen durchsucht haben.

Am 13.10.2020 gegen 3.44 Uhr soll der Beschuldigte in der Alstater Straße in

einen unverschlossenen Hyundai eingestiegen sein und diesen nach

Wertgegenständen durchsucht haben, um solche zu entwenden. Dabei wurde der

Tatverdächtige von einer Zeugin bemerkt, die sofort die Polizei verständigte. Im

Rahmen der Fahndung wurde der 31-Jährige noch in Tatortnähe in der Schäfergasse

von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd erkannt und

festgenommen.

In beiden Fällen wurde kein Diebesgut erlangt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg wurde gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen, der darüber hinaus noch

des Besitzes von Betäubungsmitteln dringend verdächtig ist,

Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der

Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des

Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Heidelberg/Rohrbach: Einbruch in Einkaufszentrum – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Rohrbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im

Heidelberger Stadtteil Rohrbach zu einem Einbruch in ein Einkaufszentrum der

Hertzstraße. Unbekannte Täter haben sich gegen 2 Uhr über eines der Fenster auf

dem Gebäudedach Zutritt verschafft, indem sie es einschlugen und in die Passage

des Einkaufszentrums hinuntersprangen. Im Gebäudeinnern wurde die Glasscheibe

eines Juweliergeschäfts zerstört und anschließend Schmuckstücke entwendet. Wie

die Täter geflüchtet sind und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die

Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Altstadt: Frau stößt Zehnjährigen vom Fahrrad – Zeugen gesucht

Heidelberg/Altstadt (ots) – Eine noch unbekannte Täterin ist der

Straßenverkehrsgefährdung verdächtig, da sie am Dienstagmittag einen

zehnjährigen Jungen von dessen Fahrrad schubste. Der junge Schüler befuhr mit

drei Freunden, gegen 11:30 Uhr, den Fuß- und Radweg der Friedrich-Ebert-Anlage

in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Als ihnen eine Frau mit ihrem Fahrrad

entgegenkam, blieb diese stehen und beschimpfte die Schüler. Hierbei schubste

sie den zehnjährigen Fahrradfahrer, sodass dieser mit seinem Fuß und dem Fahrrad

auf die Fahrbahn kam. Anschließend fuhr die Frau in Richtung Heidelberger

Schloss weiter. Verletzt wurde niemand.

Beschrieben wurde die unbekannte Frau wie folgt: Ca. 50-60 Jahre; ca. 160cm

groß; gewelltes, schulterlanges, dunkelblondes, graues Haar; normale Figur,

sprach hochdeutsch. Zum Fahrrad und der Kleidung konnten keine Angaben gemacht

werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/991700 in

Verbindung zu setzen.