Verkehrsunfallflucht bei Ausparkmanöver; Zeugen gesucht.

Kirn, Parkplatz Rechte Hahnenbachstraße (ots)

Am 14.10.2020 gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Rechten Hahnenbachstraße von Kirn eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei parkte ein noch jüngerer Fahrer seinen dunklen Kombi aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden BMW und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der Fahrer des dunklen Kombis unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Verkehrsdirektion Mainz und Polizeidirektion Bad Kreuznach kontrollierten gemeinsam Lastkraftwagen

Bad Kreuznach (ots)

Am 12.10.20 zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten Kräfte der Verkehrsdirektion Mainz und der Polizeidirektion Bad Kreuznach gemeinsam Lkw in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach. Insgesamt wurden 25 Lkw und ihre Fahrer überprüft. Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ungenügender Ladungssicherung erstattet. Daneben wurden noch 10 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt.