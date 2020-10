Zornheim- Unfall auf der K15 unter Alkoholeinflus

Zornheim (ots) – Dienstag, 13.10.2020 20:05 Uhr

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr kam es zum Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf

der Kreisstraße 15 zwischen Zornheim und Mainz-Ebersheim. Hierbei kam der

Unfallverursacher im Kurvenbereich mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und

stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.

Der Unfallverursacher fiel im Anschluss den Polizeibeamten vom Lerchenberg durch

Atemalkoholgeruch sowie schwankendem Gang auf. Ein anschließender

Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Beamten, der Fahrer stand unter

Alkoholeinfluss. Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall vermutlich

Totalschaden. Die Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und

zur Vorsorge in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

Genug Betrug: Identitätsdiebstahl

Mainz (ots) – Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben

Handlungsempfehlungen bei Datenmissbrauch

Web-Seminar „Sicher im Netz“ am 23. Oktober –

Kriminelle missbrauchen die Identitäten von Verbraucherinnen und

Verbrauchern für Verträge, Abonnements und Nutzerkonten.

Verbrauchern für Verträge, Abonnements und Nutzerkonten. Um sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen, sind sichere

Passwörter, das Erkennen von Phishing-Versuchen und die eigene

Datensparsamkeit unerlässlich.

Passwörter, das Erkennen von Phishing-Versuchen und die eigene Datensparsamkeit unerlässlich. Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt raten

Betroffenen, schnell zu handeln und Anzeige zu erstatten sowie

die Bank zu informieren.

Rechnungen für angeblich bestellte Ware, unberechtigte Inkassoforderungen oder

unerklärliche Abbuchungen vom Bankkonto können ein Indiz dafür sein, dass die

eigene Identität von Betrügern missbraucht wird. Sie ergaunern persönliche Daten

wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kreditkarten- oder Kontonummern, um auf

fremde Kosten Verträge zu schließen.

„Die Betroffenen sind zunächst total verunsichert, was es mit den merkwürdigen

Zahlungsaufforderungen auf sich hat“, so Jennifer Kaiser von der

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Auf gar keinen Fall sollten Forderungen

oder Abbuchungen einfach ignoriert werden. Es ist wichtig, schnell die Bank zu

informieren und Anzeige zu erstatten.“

Die Betrüger gelangen über Phishing-Mails oder Datenlecks bei großen Anbietern

an die sensiblen Verbraucherdaten. Deshalb sollte vorsichtig mit Passwörtern,

PINs, Bankverbindung oder Kreditkartendaten umgegangen werden.

Typische Fälle: Eine Verbraucherin hat noch nie etwas im Internet bestellt.

Nicht einmal eine E-Mail-Adresse besitzt sie. Umso erstaunter ist sie, als ein

Inkassounternehmen die Bezahlung mehrerer Online-Bestellungen von ihr verlangt.

Die Täter benötigten lediglich den Namen und die Adresse, um Waren zu bestellen,

die sie dann beim Postzusteller abfingen. Da die Bestellungen auf Rechnung

getätigt wurden und die Verbraucherin keine Kenntnis von den Rechnungen hatte,

beauftragte der Online-Shop ein Inkassounternehmen damit, die Kaufpreise

einzutreiben.

Ein Verbraucher entdeckt monatliche Abbuchungen eines Streaming-Dienstes in Höhe

von rund 12 Euro auf seinen Kontoauszügen. Den Anbieter kennt er nicht. Seine

Recherche ergibt, dass der kostenpflichtige Dienst mit seinen Kreditkartendaten

gebucht worden sein muss.

Anlässlich des „European Cyber Security Month“ geben Verbraucher-zentrale und

Landeskriminalamt Tipps, wie man sich im Falle eines Identitätsdiebstahls

verhalten soll:

Die Hausbank sollte umgehend informiert werden. Die betroffenen

Konten und/oder Karten sollten sicherheitshalber gesperrt werden

(Sperr-Notruf 116 116).

Konten und/oder Karten sollten sicherheitshalber gesperrt werden (Sperr-Notruf 116 116). Wer den Verdacht hat, Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden

zu sein, sollte den Betrugsfall der Polizei melden.

Das geht zum Beispiel bei der Internetwache des jeweiligen Bundeslandes und in

Rheinland-Pfalz unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Die Passwörter der betroffenen Accounts sollten durch sichere

Passwörter ersetzt werden.

Passwörter ersetzt werden. Der Identitätsdiebstahl sollte bei der Schufa und anderen

Auskunfteien gemeldet werden.

Auskunfteien gemeldet werden. Unberechtigte Abbuchungen sollten durch die Bank beziehungsweise

das Kreditkarteninstitut zurück gebucht werden.

Sollten sich anschließend Inkassounternehmen mit Zahlungsaufforderungen melden,

kann mit einem Musterbrief https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/file

s/2020-09/Musterbrief_Identitaetsdiebstahl_0.pdf )der Verbraucherzentrale der

Forderung widersprochen werden.

Weitere Informationen rund um das Thema Identitätsdiebstahl gibt

es im Web-Seminar „Sicher im Netz“.

Experten von Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt erklären am Freitag, 23.

Oktober 2020 um 14:30 Uhr, wie man sich vor Abzocke und Betrug schützen kann.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp ist erforderlich. Um

teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher

benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum

Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Informationen zum Nachlesen gibt es zudem auf den Internetseiten der

Verbraucherzentrale

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/welche-f

olgen-identitaetsdiebstahl-im-internet-haben-kann-17750

und der Polizei

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/kriminalitaet/kriminalitaetsbekaempfung/c

ybercrime/rund-um-cybercrime/handlungsempfehlung-identitaetsdiebstahl/

http://www.polizei-beratung.de/

http://www.cybersicherheit-rlp.de/

Diebstahl eines Motorrollers

Mainz-Laubenheim (ots) – Montag, 12.10.2020, 03:40 Uhr bis Dienstag, 13.10.2020,

07:41 Uhr

Zwischen Montag- und Dienstagmorgen entwenden unbekannte Täter einen

Motorroller, der in einem Garten des Hofwiesenweges abgestellt wurde. Der Roller

wird am Dienstagmorgen, an der Straße abgestellt, aufgefunden. Das

Lenkradschloss wurde augenscheinlich gebrochen. Es liegen keine Täterhinweise

vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall auf der A 643 sorgt für Stau im Berufsverkehr – Rettungsgasse funktioniert vorbildlich

Am Diensttagmittag um 16:30 Uhr kam es auf der A 643 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW und einem Kleintransporter. Acht Personen waren an dem Unfall beteiligt, darunter auch drei Kinder. Der Fahrer des Kleintransporters musste durch den Rettungsdienst versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die restlichen Personen blieben unverletzt. Die Feuerwehr Mainz stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

Durch den Unfall waren beide Fahrspuren blockiert, so dass es zu einem schnellen Rückstau kam. Die Feuerwehr lobt an dieser Stelle das Verhalten der meisten Autofahrer, die durch die Bildung der Rettungsgasse ein schnelles Vorankommen der Einsatzkräfte ermöglichte.

Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei an der Unfallstelle im Einsatz.