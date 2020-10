Taschendiebstahl im Supermarkt

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Supermarkt in der

Gaustraße in Worms zu einem besonders dreisten Taschendiebstahl. Die 57-jährige

Geschädigte wurde durch eine Täterin angerempelt und in ein Gespräch verwickelt,

während eine weitere Täterin eine Jackentasche der Geschädigten aufschnitt und

die darin befindliche Geldbörse entwendete. Die beiden Täterinnen konnten nach

dem Feststellen des Diebstahls nicht mehr angetroffen werden.

Leider kommt es immer wieder vor, dass insbesondere älteren Menschen der

Geldbeutel oder gar die ganze Handtasche gestohlen wird. Bitte beachten Sie

daher folgende Hinweise ihrer Polizei:

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen mit der

Verschlussseite auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen auf oder stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab. Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre

Wertsachen. Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte

(früher als EC-Karte bezeichnet) unter dem Sperr-Notruf 116 116

Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Worms (ots) – Am Mittwochmorgen um 08:28 Uhr befährt eine 22-jährige

PKW-Fahrerin die B9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Rheindürkheim. An der

Kreuzung B9 / Am Gallborn möchte sie nach eigenen Angaben über die mittlere der

drei Fahrspuren weiter geradeaus fahren, kommt jedoch aus bislang unbekannten

Gründen nach links auf die Abbiegespur ab und fährt dort auf einen

verkehrsbedingt wartende PKW auf. Durch den Aufprall wird der wartende PKW

wiederum gegen einen weiteren PKW geschoben. Die Unfallverursacherin, sowie zwei

weitere Unfallbeteiligte werden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert. Zwei der drei beteiligten PKW sind zudem nicht mehr fahrbereit und

müssen abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben können, sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.