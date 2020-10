Wieder falsche Microsoft-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Wieder einmal mit der „Microsoft-Masche“ haben Betrüger

versucht, sich den Zugriff auf fremde Computer zu erschleichen. Bei der Kripo

Kaiserslautern wurden am Dienstag zwei Fälle angezeigt.

Demnach erhielt ein Mann aus Sulzbachtal mehrere Anrufe unbekannter Männer, die

nur Englisch sprachen und sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft vorstellten.

Sie behaupteten, dass der PC ein Sicherheitsproblem hätte und sie deshalb den

Computer des Mannes überprüfen müsse. Der 51-Jährige erkannte die Masche und

legte auf.

Im Stadtgebiet Kaiserslautern ging ein ähnlicher Anruf bei einem 83-jährigen

Mann ein. Auch hier gab der Anrufer vor, dass er Microsoft-Mitarbeiter sei, der

PC gehackt wurde und er diesen überprüfen müsse. Der 83-Jährige gewährte ihm

Fernzugriff auf den PC. Weil ihm die Sache dann doch komisch vorkam, bat der

Mann den vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter die Arbeiten am PC zu beenden. Als

dieser der Aufforderung nicht nachkam, zog der 83-jährige den Stecker.

Beim nächsten Anschalten des PCs waren alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Ein

Zugriff auf das Bankkonto konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden. Die

Ermittlungen laufen.

Deshalb warnt die Polizei: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen

Sie auf! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erlauben Sie keinen fremden

Menschen den Zugriff auf Ihren Computer. Lassen sie nur bekannte,

vertrauenswürdige Personen auf ihren Rechner zugreifen, die sie selbst

beauftragt haben. Microsoft-Mitarbeiter werden Sie nie unaufgefordert anrufen.

Erstatten Sie Anzeige bei Polizei, via Online-Wache im Internet unter

https://s.rlp.de/ow oder persönlich auf einer Polizeidienststelle. |elz

Hochsitze beschädigt und zerstört

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Zeitraum zwischen

Dienstag, 6. Oktober und Samstag, 10. Oktober beschädigte ein oder mehrere

unbekannte Täter drei Hochsitze in der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn.

Am Samstag meldete der Besitzer, dass einer seiner Hochsitze verbrannt wurde.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte dieser komplett gelöscht werden. Der

Polizei gab der Besitzer an, in den letzten Tagen zwei weitere Hochsitze

beschädigt wurden. Einer wurde umgeworfen, der andere zersägt. Es entstand ein

Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum dahingehend verdächtige Personen oder

Sachverhalte wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

|elz

Polizei kann Mann nach Bedrohung festnehmen

Kaiserslautern (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am frühen

Dienstagabend in der Kaiserslauterer Ebertstraße. Zuvor hatte ein Mann einen

Passanten auf der Straße bedroht und sich anschließend in seine Wohnung begeben.

Da der Beschuldigte der Polizei bereits als gewalttätig bekannt ist, zog sie

mehrere Einsatzkräfte zusammen, die den Beschuldigten letztlich widerstandslos

festnehmen konnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Kriminalpolizei

ermittelt nun gegen den Mann.|PvD

dem Handy hantierten. Fünf weitere Verstöße, weil Fahrzeugladung zum Beispiel

nicht ordnungsgemäß gesichert war. Das ist die Bilanz der fast vierstündigen

Verkehrskontrolle der Polizei am Dienstagvormittag in der Lauterstraße in

Otterbach, sowie der Hauptstraße in Otterberg.

Dazu kam noch eine Trunkenheitsfahrt und der Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz durch einen Pkw-Fahrer. Der 43-Jähriger ist in der

Hauptstraße mit seinem Pkw in die Verkehrskontrolle geraten.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf eine

mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Der Mann gab an

seit mehreren Jahren Schmerzmittelpatient zu sein. Die Nachfrage bei der

angegebenen Ärztin konnte dies jedoch nicht bestätigen.

Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Kokain und THC. Die Polizei fand

in der Seitentür des Fahrzeugs einen Becher mit Marihuana. Das Betäubungsmittel

wurde sichergestellt.

Der Autofahrer wurde zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Auf den

Beschuldigten kommt ein Strafverfahren zu. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus

Morlautern gemeldet worden. Eine junge Frau entdeckte am Nachmittag den Schaden:

Ihr BMW hatte Schleifspuren an der Frontstoßstange und am linken Radlauf. Da sie

nach eigenen Angaben keinen Unfall verursacht habe, vermutete sie, dass ein

anderes Fahrzeug für den Schaden verantwortlich ist.

Die 21-Jährige gibt an, dass sie den Wagen am Abend zuvor, auf einem seitlich

ausgewiesenen Parkplatz am Willy-Brandt-Platz in Kaiserslautern, mit der

Fahrzeugfront in Richtung Rathaus abgestellt hat. Sonntagnacht verließ sie mit

ihrem Pkw den Willy-Brandt-Platz und stellte diesen gegen 02:30 Uhr in der Nähe

ihres Elternanwesens im Bereich „Am Obergarten“/“Zur Geißdell“ in Morlautern

parallel zur Friedhofsmauer ab.

Die 21-Jährige war sich sicher, dass der Schaden am Abend zuvor, als sie den Pkw

auf dem Williy-Brand-Platz abstellte, noch nicht da war. Nach Begutachtung des

Fahrzeuges durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass der

Schaden am Fahrzeug nicht in der Nacht in Morlautern entstanden sein kann. Eine

Fremdverursachung ist dennoch möglich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Container aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Straße Altes Forsthaus ist ein Container

aufgebrochen worden. Mitarbeiter der zuständigen Firma entdeckten den Einbruch

am Dienstagmorgen.

Demnach sind die Unbekannten vermutlich zwischen Montag 15 Uhr, und Dienstag,

6.30 Uhr, gewaltsam in die Container eingedrungen und haben daraus

Teleskopleitern, Kupferkabel und Kupferteile gestohlen. Der Schaden durch den

Wert der Beute liegt bei über 800 Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in

dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369- 250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz

