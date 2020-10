Drei Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen, Kronberg, Höhenstraße, Montag, 12.10.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.10.2020, 07:30 Uhr,

(Hu)In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Tiefgarage in Kronberg in der Höhenstraße eingedrungen und haben von dort drei Fahrräder entwendet. Bei den Rädern, die jeweils mit einem Schloss gesichert waren, handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke KTM sowie um zwei Räder der Marke Salsa. Letztere hätten eine orangene und eine schwarze Rahmenfarbe gehabt. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf mehr auf 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Königstein unter (06174) 9266-0 zu melden.

81- Jährige wird Opfer eines Handwerkertricks, Steinbach, Untergasse, Montag, 12.10.2020, gegen 15:00 Uhr,

(Hu)In Steinbach ist es am Montagnachmittag zu einem Betrug mit dem bekannten „Handwerkertrick“ gekommen. Eine 81-jährige Seniorin wurde durch einen Unbekannten darüber getäuscht, eine angebliche Störung in der Wohnung reparieren zu wollen. Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung verließ, stellte die Dame fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Betrüger soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er habe dunkle, kurze Haare und weder Brille noch Bart gehabt. Bekleidet sei er mit blauer Kleidung gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen. Sie warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure oder ähnliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben. Darüber hinaus sollten Sie keine Fremden in ihre Wohnung lassen – egal unter welchem Vorwand. Falls sich die Person offensichtlich in einer Notsituation befindet, überlegen Sie, ob Sie nicht einen Nachbarn hinzuziehen sollten und alarmieren Sie gegebenenfalls die Rettungsleitstelle.

Frau plötzlich angegriffen, Steinbach, Industriestraße, Dienstag, 13.10.2020, gegen 10:00 Uhr,

(Hu)Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Steinbach eine Frau unvermittelt angegriffen. Die 66-jährige Dame war zu Fuß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts unterwegs, als ihr ein Mann unvermittelt an den Hals griff und sie würgte. Nachdem weitere Passanten hinzukamen, ließ der Mann von der Dame ab und entfernte sich vom Parkplatz. Die Frau wurde durch den Übergriff glücklicherweise nicht verletzt. Der Angreifer soll sich regelmäßig im Bereich des Einkaufsmarkts aufhalten. Er sei etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und habe einen kahl geschorenen Kopf. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose gewesen.

Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Hinweisgeber, sich unter (06171) 6240-0 zu melden.

Hauswand besprüht, Bad Homburg v. d. Höhe, Ferdinandstraße, Freitag, 09.10.2020 bis Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr,

(Hu)In Bad Homburg haben Unbekannte zwischen vergangenem Freitag und Samstag eine Hauswand mit Farbe beschmiert. Die Schmierfinken besprühten die Wand in der Ferdinandstraße an zwei verschiedenen Stellen mit roter Farbe und verursachten hiermit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu den Graffitisprayern nimmt die Polizei in Bad Homburg unter (06172)120-0 entgegen.

Glasscheibe an Sporthalle beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Auf der Steinkaut, Sonntag, 11.10.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 13.10.2020, 07:30 Uhr,

(Hu)Eine Glasscheibe der Sporthalle des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums in Gonzenheim ist zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen durch Unbekannte zerstört worden. Über ein Parkhaus und ein sich hieran anschließendes Treppenhaus gelangten die Täter zur Sporthalle. Hier beschädigten sie eine Glasscheibe. Der Schaden wird auf mindestens mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 zu melden.