Mehrere Autos aufgebrochen, Liederbach, Kelkheim, Münster, Montag, 12.10.2020, 14:00 Uhr bis Dienstag, 13.10.2020, gegen 08:50 Uhr,

(Hu)Autoaufbrecher haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Kelkheim und Liederbach zugeschlagen und bei drei Fahrzeugen verbaute Elektronik gestohlen. Bei den Autos handelte es sich allesamt um Fahrzeuge des Herstellers BMW. Ein schwarzer 420i war in Liederbach in der Brunnenstraße geparkt, als die Diebe zuschlugen. Sie zerstörten die Fensterscheibe der Fahrertür und gelangten so in das Auto. Hier bauten sie das Navigationssystem und ein Steuergerät aus. Auf einen weiteren BMW, Typ 118i, hatten es die Einbrecher in Kelkheim in der Breslauer Straße abgesehen. Hier gingen die Täter genauso vor und stahlen ebenfalls das Navigationssystem mit Steuereinheit. Zuletzt traf es einen weißen BMW der Serie 3 in Kelkheim-Münster in der Hattersheimer Straße. Hier bauten die unbekannten Täter das Lenkrad mitsamt des Airbags aus. Die Täter verursachten einen erheblichen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

In Gartenanlage eingebrochen, Hochheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 13.10.2020, gegen 01:30 Uhr,

(Hu)Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in eine eingezäunte Gartenanlage in Hochheim in der Bahnhofstraße eingebrochen und hat eine Outdoorkamera gestohlen. Der Einbrecher hebelte gegen 01:30 Uhr das verschlossene Metalltor zum Gartengelände auf und begab sich zu einer Gartenhütte. Von dort stahl der Mann die Kamera und eine Solareinheit. Der Täter hat eine helle Jacke und helle Hose sowie ein Basecap getragen. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug einen weißen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter (06145) 5476-0 entgegen.

Betrugsversuch scheitert, Bad Soden, Humperdinckweg, Dienstag, 13.10.2020, 15:30 Uhr,

(Hu)Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag in Bad Soden von Betrügern mit dem Ziel einer Geldübergabe angerufen worden. Die Anruferin gab sich gegenüber der 87-Jährigen als Bekannte aus und täuschte vor, aufgrund einer finanziellen Notlage dringend Geld zu benötigen. Die Seniorin erkannte jedoch die Masche, verständigte die Polizei und der Betrugsversuch flog so auf. Alles richtig gemacht! Denn immer wieder gelingt es geschickten Betrügerinnen und Betrügern, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ Beute bei ihrem meist betagten Opfern zu machen. Seien Sie daher immer misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. Scheuen Sie sich auch nicht im Zweifel die Polizei zu informieren, wenn Sie Hilfe brauchen. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Drohung mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus, Kriftel, Parkstraße, Dienstag, 13.10.2020, 19:20 Uhr,

(Hu)Zu einem Einsatz der Hofheimer Polizei ist es am Dienstagabend in Kriftel in der Parkstraße gekommen. Die Angehörigen zweier Gruppen gerieten in Streit, in dessen Folge ein 21-Jähriger aus Kriftel eine Waffe gezogen und diese auf die Kontrahenten gerichtet haben soll. Die verständigten Polizeibeamten konnten die Beteiligten vor Ort antreffen. Die anschließende Durchsuchung eines Fahrzeugs förderte eine Schreckschusswaffe zu Tage, welche sichergestellt wurde. Gegen den 21-Jährigen ermittelt nun die Hofheimer Polizei wegen Bedrohung.