Darmstadt

Kontrollen in der Innenstadt – Mehrere Festnahmen

Darmstadt (ots) – Die Polizei führte Dienstagnachmittag (13.10.) Kontrollen im Innenstadtbereich durch. Neben einem Haftbefehl stellten die Beamten mehrere Verstöße wegen Drogenbesitzes fest.

Gleich zweimal beobachteten die Zivilfahnder Personen dabei, wie sie in der Öffentlichkeit einen Joint rauchten. Bei den voneinander unabhängigen Kontrollen stellte sich heraus, dass die 48- und der 28-Jährige jeweils noch, unter Anderem, weitere einstecken hatten. Sie wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und werden sich nun in Strafverfahren wegen Drogenbesitzes verantworten müssen.

Neben weiteren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz konnten die Beamten darüber hinaus eine per Haftbefehl gesuchte 31-Jährige festnehmen. Sie wird die nächste Zeit im Gefängnis verbringen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht – Polizei sucht roten Kleinwagen und Unfallzeugen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Am Mittwoch 14.10.2020 zwischen 11:50-12 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Grundstraße in Kranichstein zu einem Unfall. Beim Ausparken stieß der rote Kleinwagen gegen einen ebenfalls geparkten, blauen Transporter.

Nach dem Unfall fuhr der rote Kleinwagen weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die etwas zu dem Unfallhergang oder dem roten Kleinwagen sagen können.

Groß-Gerau

Sprengung Geldausgabeautomat – Erstmeldung

Rüsselsheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 14.10.2020 gegen 03:07 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Mainzer Str. 2. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter an mehrere Geldbehälter. Über die Höhe der Beute ist derzeit nichts bekannt. Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter vermutlich mit einem dunklen Pkw Audi in Fahrtrichtung Rugbyring. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Unfall gebaut und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter am Dienstag (13.10.) “In der Hochstadt” gegen einen geparkten Toyota fuhr und im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Besitzerin stellte den schwarzen Wagen am rechten Fahrbahnrand ab. Im Zeitraum zwischen 15.20 und 18.00 Uhr stieß offenbar ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Toyota und flüchtete im Anschluss. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die Schäden im vorderen Bereich auf der Beifahrerseite fest.

Diese werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfall geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Beim Abbiegen Unfall gebaut – Alkoholisierten 64-Jährigen vorläufig festgnommen

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstagmittag (13.10.) gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Lucas-Cranach-Straße im Bereich der Einmündung zur Adolf-von-Menzel-Straße ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Hierbei war ein 64-Jähriger mit seinem blauen Opel auf der Lucas-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Waldweg unterwegs. Ein 52 Jahre alter Wagenlenker befuhr, ebenfalls mit einem blauen Opel, die Adolf-von-Menzel-Straße und bog nach links in die Lucas-Cranach-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, kam es Zusammenstoß beider Fahrzeuge, als der 64-Jährige mit seinem Wagen nach rechts in die Adolf-Menzel-Straße fuhr. Offenbar bog er in einem zu großen Bogen ab, weshalb er mit dem blauen Opel im Gegenverkehr zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden im Frontbereich über 1000 Euro. Der 52-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der 64-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test zeigte 1,86 Promille an. Er musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der Alkoholeinfluss des 64-Jährigen ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Kriminelle gehen leer aus- Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Kriminelle versuchten in der Nacht zum Mittwoch (14.10.) in die Büroräume eines Wohnhauses im Ziegelhüttenweg zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge, machten sich die Unbekannten an der Tür zu schaffen. Diese hielt dem Aufbruchsversuch der Kriminellen stand, woraufhin diese flüchteten.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum des 02.10.-05.10.2020 kam es in der Taunusstraße auf Höhe der Hausnummer 28 in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die rechte Fahrzeugseite eines grauen Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Tür zur Bäckerei aufgebrochen – Einbrecher flüchtet nach Entdeckung

Bürstadt (ots) – Ein Einbrecher wurde am Mittwochmorgen (14.10) von einem Lieferanten, der die Bäckerei in der Mainstraße angesteuert hat, bei seinem Tun gestört, so dass er mit wenig Beute geflohen ist.

Dem Anlieferer fiel um kurz vor 4 Uhr der Alarm in dem Betrieb zwischen der Carl-Ulrich-Straße und Schanzenstraße auf. Auch sah er den ertappten Ganoven, wie er aus dem Betrieb floh. Nach ersten Ermittlungen wurde die Eingangstür aufgebrochen und das Geschäft nach Wertsachen durchwühlt.

Der Täter griff nach der Trinkgeldkasse mit etwa 10 Euro.

Der Geflüchtete ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug schwarze Kleidung.

An der Oberbekleidung war eine Kapuze.

Beobachtungen und Hinweise zu dem Fall, werden vom Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 7060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen