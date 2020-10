Dillenburg: An Schule gezündelt –

Im Zeitraum vom 12.10.2020 (Montag), gegen 16.30 Uhr bis zum 13.10.2020 (Dienstag), gegen 07.30 Uhr steckten Unbekannte auf dem Gelände der Rotebergschule ausgediente Sitzkissen an. Die Kissen lagerten in einem Gitterverschlag. Durch die Hitze und den Ruß wurden Teile der Fassade und Betonflächen beschädigt. Offensichtlich erlosch der Brand von alleine.

Die Schulleitung schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die sich zur genannten Zeit auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Hirzenhain: In Betrieb eingestiegen –

Ein auf Zerspanungstechnik spezialisierter Betrieb rückte zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Gewaltsam drangen die Täter in die in der Hirzenhainer Straße gelegenen Halle ein und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fehlen mehrere Werkzeuge. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch zwischen Montagabend (12.10.2020) und Dienstagabend (13.10.2020) beobachtet?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Siegbach: Gegen Leitplanke gekracht –

Unverletzt stieg ein 52-jähriger BMW-Fahrer aus seinem Wagen, nach dem auf der Landstraße zwischen Eisemroth und Hartenrod gegen die Leitplanke geprallt war. Gestern Abend (13.10.2020), gegen 20.00 Uhr verlor der Angelburger auf der Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen, geriet am rechten Fahrbahnrand auf den unbefestigten Randstreifen und krachte in die Leitplanke. Der BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro. Die Reparatur der Schutzplanke wird mindestens 1.000 Euro kosten.

Aßlar: Stromkabel geklaut –

Nach einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Europastraße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Die Diebe suchten das Gelände in der Nacht von Dienstag (12.10.2020) auf Mittwoch (13.10.2020) auf, durchtrennten mit einer Flex den Stromstrang und ließen rund 25 Meter des Kabels mitgehen.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

