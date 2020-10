Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Nach Raub auf Spielhalle – Öffentlichkeitsfahndung (Foto im Text)

Lohfelden (ots) – Mit der Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sich die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf den bislang unbekannten Mann zu bekommen, der am Montag 29.06.2020 eine Spielhalle in der Crumbacher Straße in Lohfelden überfiel. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach Zeugen führten bislang nicht zur Identifizierung des Räubers.

Täterbeschreibung

männlich, 1,80 m bis 1,85 m, normale Statur, trug einen hellblauen Einwegmundschutz, ein dunkelblaues Basecap, ein blaues Kurzarmhemd, eine blaue Dreiviertel-Jeans und türkisfarbene/graue Turnschuhe.

Der unbekannte Räuber hatte am 29. Juni 2020 gegen 2 Uhr die Spielhalle in der Crumbacher Straße, Ecke Hauptstraße, betreten, eine Angestellte mit einem Teppichmesser bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Habichtswald

Habichtswald (ots) – Am Dienstag 13.10.2020 gegen 17.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251, zwischen Kassel und Habichtswald-Dörnberg. Ein Pkw mit Fahrtrichtung Kassel geriet aus ungeklärter Ursache auf ebener, gerader Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen, der von einem 58-Jährigen aus NRW gefahren wurde.

Die 73-jährige Fahrerin des Pkw aus Kassel wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden wird von den aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen auf

15.000 EUR geschätzt.

Neben dem Rettungshubschrauber aus Kassel waren noch NAW und RTW, sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Ortsteilen Habichtswald eingesetzt.

Die Bundesstraße blieb bis um 20:40 Uhr gesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen