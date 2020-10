6 Fahrzeuge aufgebockt und 24 Kompletträder gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag 13.10.2020 auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers an der Sandershäuser Straße in Kassel von 6 Fahrzeugen die Räder abmontiert und gestohlen. Die betroffenen Pkw wurden dabei von den Tätern auf Steine und Keile aufgebockt. Womit sie die 24 Kompletträder anschließend abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Montagabend 12.10.2020 um 18:00 Uhr und Dienstagmorgen 13.10.2020 um 07:20 Uhr eingrenzen. Nachdem die Täter über den Zaun geklettert und so auf den Parkplatz der Firma zwischen Sandershäuser Straße und Dresdener Straße gelangt waren, montierten sie von sechs abgestellten Pkw die Reifen mit Alufelgen im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags ab. Wohin die Täter flüchteten und womit sie das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Gesuchter weißer VW Up müsste an der Front beschädigt sein

Kassel-Wehlheiden (ots) – Am vergangenen Sonntagnachmittag 11.10.2020 ereignete sich auf der Kohlenstraße in Kassel ein Unfall, bei dem der Verursacher in Höhe der Pettenkoferstraße ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel überfuhr und anschließend mit seinem beschädigten Pkw flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Teile der Frontschürze des Fahrzeugs bleiben an der Unfallstelle zurück. Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, gehören die Teile an einen weißen VW Up, den die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun suchen.

Verkehrsteilnehmer hatten das umgefahrene Schild und die Fahrzeugteile am Sonntagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, entdeckt und umgehend die Polizei gerufen. Anhand des Spurenbilds am Unfallort war der Verursacher auf der Kohlenstraße in Richtung Druseltalstraße gefahren und hierbei aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe gehen davon aus, dass der weiße VW Up im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte und daher anderen Verkehrsteilnehmern nach dem Unfall aufgefallen sein könnte. Möglicherweise ist der Pkw auch zur Reparatur in eine Werkstatt gegeben worden.

Daher bitten die Beamten Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, dem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

