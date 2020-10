Frankfurt: Straßenraub – Rollstuhlfahrer mit Spritze bedroht und umgeschmissen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Ein Unbekannter überfiel Dienstagmorgen gegen 9 Uhr im Bereich der Karlstraße einen 60-jährigen Mann in seinem Rollstuhl. Dabei schmiss er ihn sogar mit seinem Rollstuhl um. Zunächst sprach der Räuber sein Opfer an und fragte nach Bargeld, angeblich für ein Zugticket.

Der 60-Jährige verneinte und wurde daraufhin mit einer Spritze bedroht.

Anschließend griff der Täter in die Hosentaschen des 60-Jährigen, nahm sich wenige Euro Bargeld heraus und schmiss anschließend sein Opfer samt Rollstuhl um.

Der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Räuber konnte unerkannt flüchten.

Frankfurt: Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlages

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – Am Sonntag 11.10.2020 kam es in der Flughafenstraße gegen 16 Uhr zwischen 2 Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Während ein 33-Jähriger dabei leichte Verletzungen erlitt, erlag der andere Mann seinen schweren Verletzungen und verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlages.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Männern in einem Mehrfamilienhaus aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen wurden beide Männer verletzt. Während der 33-Jährige die Flucht ergriff, machte der andere Mann zwischenzeitlich einen Nachbarn auf sich aufmerksam. Dieser verständigte umgehend den Notruf.

Trotz umfassender Rettungs- und Reanimationsversuche der eingetroffenen Rettungskräfte, verstarb der Mann noch am Tatort. Der 33-Jährige konnte kurz nach seiner Flucht von der alarmierten Polizei in dem Stadtteil Niederrad festgenommen und nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht werden.

Die Personalien des Opfers sowie der Hintergrund der Tat sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Gegen den 33-Jährigen erging Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlages.

Frankfurt: 7-köpfige Jugendgruppe randaliert – 13-Jähriger beleidigt Polizisten

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(hol) – Vergangene Nacht meldeten Anwohner eine randalierende Gruppe Jugendlicher. Als die Polizei eintraf wurde sie von einem 13-Jährigen beschimpft. Ein 18-Jähriger leistete zudem Widerstand.

Gegen 02:00 Uhr wurden Anwohner auf die 7-köpfige Gruppe aufmerksam, weil sie in der Konstanzer Straße Mülltonnen umwarfen. Als die verständigte Polizei vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass 6 Mitglieder der Gruppe noch minderjährig sind. Ein 15-jähriges Mädchen war bereits seit einer Woche als vermisst gemeldet.

Der Jüngste, ein dreizehnjähriger Junge, präsentierte sich gleichzeitig auch am lautesten und unverschämtesten. Er beleidigte die Beamten in einer Art und Weise, die man von einem Kind so nicht erwarten würde. Als er zwecks Überstellung an seine Erziehungsberechtigten in Gewahrsam genommen werden sollte, eilte ihm der einzige Volljährige der Gruppe zur Hilfe.

Der 18-Jährige stellte sich den Einsatzkräften in den Weg. Erst als er ergriffen und auf den Boden gebracht wurde, kamen die Beamten an den 13-Jährigen heran. Dank der mitgeführten Bodycams dokumentierte die Polizei das Verhalten der Gruppe in Wort und Bild.

In der Folge wurden die Minderjährigen an ihre jeweiligen Sorgeberechtigten übergeben. Der 18-Jährige, auf den Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zukommen, wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Frankfurt: Beim Fahrraddiebstahl erwischt und festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Zivilbeamte konnten Dienstagabend einen Fahrraddieb in der Kurt-Schumacher-Straße beim Klauen in flagranti ertappen und festnehmen.

Der 39-jährige Dieb hatte es auf ein E-Bike der Marke Bulls abgesehen. Um 22:30 Uhr ging er dafür in einen Fahrradabstellplatz, knackte gewaltsam das Schloss des E-Bikes und wollte nun mit seiner Beute enteilen. Doch dazu kam es nicht. Zivilbeamte hatten sein Treiben beobachtet und den 39-Jährigen festgenommen. Den Rest der Nacht durfte er in einer Haftzelle des Polizeipräsidiums verbringen.

Feuer in einer Küche

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt-Gallus (ots)-(am) -Am Dienstagabend 13.10.2020 gegen 20:30 Uhr, meldeten Anwohner Rauch aus einem Gebäude in der Kostheimer Straße im Gallus. Die nur wenige Minuten nach dem Notruf eintreffenden Kräfte der Feuerwache 2, konnten ein Feuer in einer Küche im 2. Obergeschoss ausfindig machen. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine Person aus der Nachbarwohnung wurde von der Feuerwehr ins Freie begleitet und vom Rettungsdienst untersucht.

Alle anderen Personen des Gebäudes hatten dies bereits eigenständig verlassen.

Im Anschluss wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit und gelüftet.

Die Brandwohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Brandursache und Schadenhöhe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Eine leicht verletzte Person bei Wohnungsbrand

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt/Unterliederbach (ots) – Bei der Zubereitung von Speisen mit einem Spirituskocher in einem Einzimmerapartment im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Sieringstraße, sind Mittwoch 14.10.2020 gegen 14:20 Uhr diverse Einrichtungsgegenstände und eine Gardine in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, nur wenige Minuten nach der Alarmierung, hatten alle Bewohner des Hauses das Gebäude bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Von einem mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatztrupp konnte das Feuer mit einem Strahlrohr rasch gelöscht werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Abschließend wurden die Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und angrenzende Wohnungen kontrolliert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Alle Bewohner konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen.

Frankfurt: Zeugen halten Pedelec-Dieb fest

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) Dienstagabend 13.10.2020 hat ein 43-jähriger Mann versucht ein Pedelec zu entwenden. Hierbei hat er die Rechnung jedoch ohne zwei Zeugen gemacht.

Gegen 21.50 Uhr erblickte der 43-Jährige ein in der Oppenheimer Straße angeschlossenes Pedelec

der Marke Fischer. Mit einem Brecheisen bewaffnet, versuchte er das Fahrradschloss zu knacken.

Während der Täter seinen Fokus auf das Zweirad gerichtet hatte, konnten zwei Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Restaurants die Tat beobachten.

Einem 22-jährigen Mitarbeiter gehörte das Pedelec.

Sofort eilten die Beiden nach draußen, hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei.

Diesem schien das Einschreiten der 22- und 34-jährigen Zeugen nicht zu gefallen, so dass er den beiden Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Die gewünschte Reaktion trat jedoch nicht ein.

Die beiden Zeugen hielten den Mann trotz der Schmerzen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 43-jährigen Mann vorläufig fest. Der 22- und 34-Jährige wurden vor Ort ärztlich behandelt. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

