Polizei Witzenhausen

Kripo Eschwege ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Witzenhausen (ots) – Folgemeldung – Die Ursache, die zum Brand eines Mehrfamilienhauses am vergangenen Wochenende in Witzenhausen führte, steht nach Angaben der ermittelnden Beamten der Kripo Eschwege jetzt fest. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen eine

61-jährige Hausbewohnerin.

Am frühen Samstagmorgen 10.10.2020 gegen 03.30 Uhr war es zu einem Brandausbruch im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Walburger Straße von Witzenhausen gekommen, bei dem insgesamt knapp 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei im Einsatz waren.

Wie die Begutachtung der Brandstelle im Nachgang und die Befragung der 61-jährigen Wohnungsinhaberin der Dachgeschosswohnung jetzt ergab, hatte diese in ihrer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses offenbar eine Stumpenkerze in ihrem Wohn-/Schlafbereich entzündet und im Kerzenschein noch gelesen. Die Kerze hatte die Frau freistehend auf einem Bücherstapel abgestellt. Dann sei die Wohnungsinhaberin ihren Angaben zufolge allerdings eingeschlafen, ohne zuvor das Kerzenlicht zu löschen.

Aufgrund von Brandgeruch und Lichtschein war die 61-Jährige dann später wieder wach geworden, bemerkte den Brand und hatte nach einem erfolglosen Versuch mittels einer Decke das Feuer zu bekämpfen ihre Wohnung verlassen.

Die zunächst mit einer Höhe von 200.000 Euro angegebene Schadenssumme wird sich nach Angaben der Ermittler vermutlich noch weiter erhöhen, da neben dem betreffenden Wohnhaus u.a. auch noch zwei Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden, deren Schadensbegutachtung aber noch nicht abgeschlossen ist. Gegen die 61-jährige Hausbewohnerin ermittelt nun die Kripo in Eschwege wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Auffahrunfall in Baustelle

Auf der Bundesstraße B 27 ist am Dienstagmorgen gegen 10.50 Uhr, zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden, der 77-jährige Fahrer eines Kleinbusses aus Witzenhausen auf den Pkw einer 24-Jährigen aus Friedland aufgefahren. Die Frau musste im Bereich der Baustelle an einer Ampel anhalten, was der 77-Jährige offenbar zu spät erkannt hatte und leicht auf den Wagen der Frau auffuhr.

An den Autos entstand nur geringer Sachschaden.

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung beim Waldorfkindergarten – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Zwischen Montagabend 12.10.2020 gegen 17.30 Uhr und Dienstagmorgen 13.10.2020 gegen 07.30 Uhr, haben Unbekannte an der Rückseite des Waldorfkindergartens in der Straße Am Bahnhof in Eschwege eine Scheibe eingeworfen. Dadurch entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte beschädigen Metallbox – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagabend 17.30 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr im

Alten Steinweg an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses eine Metallbox, die zum Schutz eines Kabelfernsehanschlusses diente. Da zuvor schon mehrfach die Kabel aus der frei liegenden Anschlussbox gezogen worden waren, hatte der Besitzer zum Schutz vor weiterem Vandalismus einen Metallkasten als Schutz angebracht. Dieser wurde jetzt durch die Unbekannten beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf 50 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem schwarzen Skoda Octavia den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unfall passierte in Waldkappel in der Straße Rue de Carhaix, wo das Fahrzeug geparkt stand.

Der Unfallzeitraum liegt zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.50 Uhr.

Den Schaden am Spiegel schätzen die Beamten der Polizei in Eschwege auf etwa 150 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfälle

(ots) – Am Mittwochmorgen 14.10.2020 um kurz nach 07.30 Uhr erfasste ein 50-Jähriger aus Herleshausen mit einem Klein-Lkw ein Reh, als er auf der Bundesstraße B 249 zwischen Eschwege und Schwebda unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, an dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 100 Euro.

(ots) – Ebenfalls ein Wildunfall mit 1.500 Euro Schaden ereignete sich am Mittwochmorgen 14.10.2020 um 07.50 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Oberdünzebach und Eschwege. Hier war eine 52-jährige Autofahrerin aus Wanfried mit einem Reh kollidiert, dass anschließend in der Feldgemarkung verschwand.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau. Der Mann war auf der Landesstraße L 3245 von Röhrda nach Langenhain unterwegs, als das Tier die Fahrbahn des Mannes kreuzte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 700 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eschwege (ots) Aktuell sind die Beamten der Polizei Eschwege bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 44 Anschlusstelle Waldkappel im Einsatz.

Gegen 11.30 Uhr ist in der Autobahnabfahrt offenbar ein Lkw auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren, der dadurch wiederum auf einen davor befindlichen Lkw geschoben wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mindestens eine Person verletzt. Es wird nachberichtet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ebenfalls am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr erfasste eine 55-jährige Autofahrerin aus Waldkappel zwei Rehe auf der Landesstraße L 3238.

Die Frau war von Eschwege in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs, als die zwei Tiere plötzlich nahe Walburg kurz vor der Autobahnauffahrt Hessisch Lichtenau Ost die Fahrbahn überquerten.

Beide Tiere verendeten durch den Zusammenstoß.

Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

