Hoffenheim: Niederlage gegen Bayern München

Sinsheim – Die TSG-Frauen kassierten am 6. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga eine 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München. Im Dietmar-Hopp-Stadion geriet die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai früh in Rückstand (3.), noch vor der Pause erhöhten die bissiger auftretenden Gäste durch Sydney Lohmann auf 2:0 (31.). Nach einer gelb-roten Karte für Fabienne Dongus musste die TSG ab der 60. Minute in Unterzahl weiterkämpfen, die Gäste trafen in der Schlussphase durch Carina Wenninger (79.) und Viviane Asseyi (86.) doppelt.

TAKTIK & PERSONAL:

Zwei Siege in Folge feierten die TSG-Frauen im Wochenverlauf in der FLYERALARM FrauenBundesliga: am Freitag gegen den SV Werder Bremen und am Mittwoch gegen die SGS Essen. Zum Abschluss der englischen Woche empfingen die Hoffenheimerinnen den noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten im Dietmar-Hopp-Stadion, den FC Bayern München. Gegen den Vorjahres-Zweiten stellte Chef-Trainer Gabor Gallai die Anfangsformation seiner Mannschaft notgedrungen auf einer Position um. Lena Lattwein musste mit Knieproblemen erneut passen, Jule Brand feierte ihr Startelf-Debüt und begann im zentralen Mittelfeld. Taktisch stellte die TSG leicht um. Tabea Waßmuth stürmte neben Nicole Billa in vorderster Reihe, im Mittelfeld agierten die Hoffenheimerinnen bei gegnerischem Ballbesitz in einer Raute.

Die Partie in Hoffenheim begann für die gastgebende TSG denkbar ungünstig. Schon nach drei Minuten bekam der FC Bayern München auf der rechten Seite einen Freistoß zugesprochen, den der Tabellenzweite clever ausführte und durch Amanda Ilestedt zur frühen Führung nutzte. Im Anschluss blieb München gefährlich, probierte es immer wieder mit guten Distanzschüssen und präzisen Flanken. Die TSG spielte sich zwar oft mit sicherem Passspiel ins Mittelfeld, kam jedoch nur selten bis in die gegnerische Hälfte. Nach einer guten Viertelstunde verebbten die Angriffswellen der Münchnerinnen zunehmend, die Gäste blieben in den Zweikämpfen aber robuster und entschieden so viele wichtige Duelle für sich. Die TSG kam meist einen Schritt zu spät, es fehlten der Biss und die Leidenschaft. „Wir hatten zu wenige Lösungen und haben zu statisch gespielt“, haderte Gallai. Nach einer halben Stunde folgte der zweite Rückschlag: Nach einer Flanke von der linken Seite erhöhte Sydney Lohmann per Kopf auf 2:0 für den FC Bayern.

Wie schon im ersten Durchgang lief der FC Bayern München die TSG auch nach der Pause hoch an, es ergaben sich nach vorne für die Gastgeberinnen aber deutlich mehr Räume. So überspielte die TSG das Pressing der Münchnerinnen immer wieder, doch im Spiel nach vorne fehlten weiter Präzision und Durchschlagskraft. Dennoch strahlte die TSG fortan mehr Gefahr aus und Paulina Krumbiegel versuchte es mutig aus der Distanz (54.). Bevor die Mannschaft von Gabor Gallai aber wirklich Fahrt aufnehmen konnte, folgte die nächste bittere Aktion. Nach einem Foulspiel sah Fabienne Dongus die gelb-rote Karte und die TSG musste in Unterzahl weiterspielen. Ohne ihre Spielführerin kämpften die Hoffenheimerinnen tapfer weiter, versuchten nach Ballgewinnen immer wieder schnell umzuschalten, kamen aber überhaupt nicht in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Die FC Bayern-Defensive erlaubte sich keine Unaufmerksamkeit und stoppte die TSG immer frühzeitig. In der Schlussphase schraubten die Münchnerinnen das Ergebnis noch in die Höhe. Erst traf Carina Wenninger nach einer Ecke per Kopf zum 3:0 (79.), dann ließ Viviane Asseyi Ann-Kathrin Dilfer im TSG-Tor mit einem gut platzierten Distanzschuss keine Chance (86.). „Eine verdiente Niederlage“, musste Trainer Gallai nach dem Spiel zugeben.