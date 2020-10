Karlsruhe: EXPO REAL Ausstellergemeinschaft beschließt Netzwerkmaßnahmen 2020/2021

Karlsruhe – Nachdem die EXPO REAL 2020 in diesem Jahr nicht stattfindet, reagiert die Ausstellergemeinschaft der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) mit eigenen Aktivitäten in der Region

Nachdem die EXPO REAL 2020, Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München, in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht stattfindet, reagiert die Ausstellergemeinschaft der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) mit eigenen Aktivitäten in der Region. Hierzu zählt ein agiles Format, das die Qualität des Immobilienstandorts auch in dieser Zeit nach außen vermittelt und die Stärken der Region in den Vordergrund stellt. Hierfür wurde eine zentrale Plattform für den Austausch im Netzwerk sowie für die Darstellung der Leistungsfähigkeit der Partner geschaffen

Die Partner sind: big. bechtold-gruppe, evohaus GmbH, Entwicklungsgesellschaft Cité mbH, Gewerbeentwicklung Baden-Baden GmbH, dieBauingenieure, VOLKSWOHNUNG, Vollack Gruppe GmbH & Co. KG, weisenburger,Wirtschaftsförderung Karlsruhe sowie ADIRA und ACCESS ALSACE aus dem Elsass. Fachlich fundierte Talks, Projektbegehungen und weitere Termine runden das Format ab und halten die Gemeinschaft im Gespräch.

Zur EXPO REAL: Auf der Messe in München treffen sich üblicherweise jedes Jahr 45.000 Unternehmer, Makler, Eigentümer und Dienstleister aus 72 Ländern, um Kontakte zu knüpfen, Impulse zu sammeln und Geschäfte zu machen. Corona-bedingt wurde die Veranstaltung abgesagt und zunächst ein kompaktes Hybrid Seminar angeboten. Auch diese, für den 14. und 15. Oktober vorgesehene Veranstaltung, wurde am 12. Oktober abgesagt. Die TechnologieRegion Karlsruhe gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den über 2.000 Ausstellern.