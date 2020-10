Neustadt: Unfall auf der A 65 führt zu leichten Behinderungen

Neustadt an der Weinstraße (ots) Am heutigen Morgen (14.10.2020) um 05:30 Uhr fuhr eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai an der Anschlussstelle Neustadt-Süd auf die BAB 65 in Richtung Karlsruhe auf. Nach dem Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die rechte Fahrspur wollte sie einen vor ihr fahrenden Lkw überholen und scherte hierzu auf die linke Fahrspur aus. Dabei beachtete sie nicht den nachfolgenden Verkehr.

Der 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw Peugeot, der auf der linken Fahrspur herannahte, konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Bei der Kollision wurden beide Pkw total beschädigt; die Gesamtschadenssumme wird mit ca. 25.000 EUR beziffert. Beide Unfallbeteiligte wurden von den eingesetzten Rettungskräften zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Absicherung bis zum Abtransport der total beschädigten Fahrzeuge war die A 65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd bis etwa 07:00 Uhr eingeschränkt befahrbar.