Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 13.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.10.2020 gegen 16:00 Uhr wurde eine 61-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Als sie ihren Audi Q3 aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr ein 47-Jähriger mit seinem VW Bora, vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes, auf. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro.

Bad Dürkheim: Pedelec-Fahrerin verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.10.2020 gegen 14:00 Uhr wurde eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pedelec die Mannheimer Straße und geriet dort mit dem Vorderrad in die Schienenrillen und kam dadurch zu Fall. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Ihr Pedelec wurde nur leicht beschädigt und vor Ort von einer Bekannten übernommen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bad Dürkheim (ots) – Der Rollerfahrer, der am 11.10.2020 gegen 23:00 Uhr im Triftweg in Bad Dürkheim 2 Fahrzeuge beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, melde sich am 12.10.2020 selbstständig bei der Polizei in Bad Dürkheim. Warum er sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Er hatte sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Wachenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 02.10.2020, 10:00 Uhr, bis 12.10.2020, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pegauer Straße in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten eine seitliche Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. In Inneren durchwühlten sie alle Räume. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen bislang noch nicht vor. Das Haus wurde in der Abwesenheit der Bewohnerin von einer Nachbarin betreut, die den Einbruch schließlich entdeckte und meldete. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.